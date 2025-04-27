خبر في الجول - اتصالات ودية مع الزمالك لعرض فكرة إقامة نهائي الكأس خارج مصر

الأحد، 27 أبريل 2025 - 18:56

كتب : FilGoal

الزمالك × بيراميدز

تلقى الزمالك اتصالات ودية لطرح فكرة إقامة مباراة نهائي كأس مصر ضد بيراميدز خارج البلاد.

وعلم FilGoal.com أن هناك اتصالات ودية من مسؤولي اتحاد الكرة مع الزمالك تم خلالها اقتراح فكرة إقامة مباراة نهائي كأس مصر ضد بيراميدز خارج مصر.

وأن الأبيض رحب بالفكرة وينتظر مناقشة تفاصيل الأمر بالكامل قبل تحديد موقفه.

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وحتى الآن لم يتم إبلاغ الزمالك رسميا بإقامة المباراة خارج مصر وسيتم مراجعة جدول مباريات الفريق أولا لمعرفة هل الموعد المحدد لها مناسب أم لا.

وكان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق تحديد يوم 20 مايو المقبل موعدا لنهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.

وتأهل بيراميدز لنهائي كأس مصر بعد الفوز على البنك الأهلي، بينما وصل الزمالك إلى النهائي بالفوز على سيراميكا كليوباترا.

ويحمل بيراميدز لقب كأس مصر من الموسم الماضي بعد الفوز في النهائي على زد.

الزمالك بيراميدز نهائي كأس مصر
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