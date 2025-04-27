كرة سلة - الزملك يعلن التعاقد مع محترف الأهلي السابق

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع الأمريكي كيني هايز لتدعيم صفوف الفريق.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن إتمام الزمالك اتفاقه مع محترف الأهلي السابق لضمه.

وبدأ كيني هايز مسيرته مع فريق مين ريد كلوز بين عامي 2010 و2012.

ولعب هايز في الدوري التركي وفي نادي أحد السعودي قبل ان ينضم للنادي الأهلي.

وسيخوض هايز تجربته الثانية في الدوري المصري رفقة الزمالك بعدما خاض الأولى بقميص الأهلي.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة أعلن جدول مباريات ربع النهائي والتي تقام بنظام Best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يحسم تأهله لنصف النهائي.

وجاءت المباريات كالآتي:

الاتحاد × سموحة

الأهلي × هليوبوليس

الزمالك × المصرية للاتصالات

سبورتنج × الجزيرة

وتقام المباراة الأولى يوم الخميس 24 أبريل الجاري بينما الثانية يوم 25 من الشهر نفسه أمام الثالثة فستكون يوم 28 أبريل.

وحال الاحتياج للمباراتين الرابعة والخامسة ستكون يومي 29 أبريل الجاري و3 مايو المقبل.