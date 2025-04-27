كرة سلة - الزملك يعلن التعاقد مع محترف الأهلي السابق

الأحد، 27 أبريل 2025 - 18:33

كتب : إبراهيم رمضان

كيني هايز - كرة سلة

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع الأمريكي كيني هايز لتدعيم صفوف الفريق.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن إتمام الزمالك اتفاقه مع محترف الأهلي السابق لضمه.

وبدأ كيني هايز مسيرته مع فريق مين ريد كلوز بين عامي 2010 و2012.

أخبار متعلقة:
فتوح يعلق على انتقال لاعبي الزمالك إلى الأهلي.. وتوقع ترتيب الدوري فتوح: لا يوجد أزمات في غرفة ملابس الزمالك.. وأتمنى ضم هذا اللاعب الأهلاوي "عودة عواد وجابر".. مدرب الزمالك يعدد مكاسب ودية بهتيم فتوح: أنهيت علاقتي مع أحد زملائي في الزمالك.. وهذه حقيقة مفاوضاتي مع الأهلي

ولعب هايز في الدوري التركي وفي نادي أحد السعودي قبل ان ينضم للنادي الأهلي.

وسيخوض هايز تجربته الثانية في الدوري المصري رفقة الزمالك بعدما خاض الأولى بقميص الأهلي.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة أعلن جدول مباريات ربع النهائي والتي تقام بنظام Best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يحسم تأهله لنصف النهائي.

وجاءت المباريات كالآتي:

الاتحاد × سموحة

الأهلي × هليوبوليس

الزمالك × المصرية للاتصالات

سبورتنج × الجزيرة

وتقام المباراة الأولى يوم الخميس 24 أبريل الجاري بينما الثانية يوم 25 من الشهر نفسه أمام الثالثة فستكون يوم 28 أبريل.

وحال الاحتياج للمباراتين الرابعة والخامسة ستكون يومي 29 أبريل الجاري و3 مايو المقبل.

كرة سلة الزمالك الأهلي كيني هايز
نرشح لكم
دوري NBA - أوكلاهوما أول المتأهلين للدور الثاني.. ودنفر يعادل سلسلة كليبرز بسيناريو خيالي كرة سلة - فوز الاتحاد والأهلي والزمالك في أول لقاءات best of 5 كرة سلة - سيدات مصر في المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا كرة سلة - كما كشف في الجول.. الأهلي يعلن تعاقده مع الإنجليزي ويليامز دوري NBA – ليكرز يعادل السلسلة مع مينيسوتا بفضل لوكا.. وأوكلاهوما يواصل التألق كرة سلة - ختام الجولة الأولى من ربع نهائي دوري السيدات دون مفاجآت دوري NBA - كليبرز يعادل السلسلة بالفوز على دنفر ناجيتس خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه مع محترف سلة الأهلي السابق
أخر الأخبار
كونتي: يتبقى 4 خطوات لحسم الدوري.. والآن علينا الاستمتاع بالتأهل لأبطال أوروبا 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
عبد المنعم يتحدث عن ميزة خوض كأس الأمم في المغرب.. والفارق بين الأهلي ونيس 30 دقيقة | المحترفون
"بسبب تأخر وصول الحافلة".. لجنة الانضباط ترفض احتجاج الوحدة ضد النصر 32 دقيقة | سعودي في الجول
تقارير: تورام سيشارك في تدريبات إنتر.. وحسم مشاركته يوم مواجهة برشلونة ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائمة باريس - ديمبيلي يقود القوة الضاربة أمام أرسنال في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
لابورتا: نرغب في استمرار فليك لأطول فترة ممكنة.. ولكنه يفضل العقود السنوية 2 ساعة | الدوري الإسباني
سبورت: تأكد غياب بالدي عن مواجهة إنتر.. وفليك يفكر في تعويضه بمدافع 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
طائرة - الاتحاد المصري يمنح الأندية فترة نهائية لسداد المستحقات المتأخرة وإلا إيقاف القيد 2 ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 3 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 4 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه