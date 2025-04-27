محمد الشناوي يودع كولر بعد رحيله عن الأهلي

الأحد، 27 أبريل 2025 - 18:23

كتب : FilGoal

الشناوي مع كولر

ودع محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق بعد رحيله.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وكتب الشناوي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لقد كانت رحلة رائعة وممتعة، أتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك القادمة".

وأعلن النادي الأهلي رحيل مارسيل كولر المدير الفني للفريق من منصبه.

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وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي تقديم الشكر لمارسيل كولر على الفترة التي قضاها مع الفريق الأحمر.

وأن الأهلي الآن في مفاوضات مع كولر لإنهاء التعاقد بالتراضي وبالشكل الذي يليق بالطرفين.

وودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي أمام صنداونز بعد التعادل معه 1-1 في مباراة الإياب التي أقيمت في استاد القاهرة.

وأدى خروج الأهلي إلى مناقشة مستقبل كولر من قبل مجلس إدارة النادي، الذي قرر رحيله من منصبه.

وكان كولر تولى تدريب الأهلي قبل 3 مواسم خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

ومع الأهلي فاز كولر بـ11 بطولة وهي الدوري المصري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرتين، والسوبر المصري 4 مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس القارات الثلاث مرة.

محمد الشناوي مارسيل كولر الأهلي
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