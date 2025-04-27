إهدار الدوري؟ روما يهدي نابولي هدية بالفوز على إنتر

يبدو أن مقامرة سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر للفوز بالثلاثية التاريخية أو حتى التتويج بالدوري الإيطالي في طريقها لخسارة كل شيء.

وفاز روما على إنتر بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ماتياس سولي لاعب يوفنتوس السابق هدف الجيالوروسي الوحيد.

وخسر إنتر تحت قيادة إنزاجي ثالث مباراة على التوالي للمرة الأولى خلال مسيرته مع النيراتزوري.

وللمرة الأولى لإنتر يخسر إنتر 3 مباريات متتالية دون التسجيل في أي لقاء منذ 2012 إذ استمر 5 مباريات دون الإحراز وقت تدريب كلاوديو رانييري الفريق.

وأهدى روما هدية ثمينة لنابولي الذي ينافس إنتر بشكل شرس على صدارة جدول ترتيب الكالتشيو.

ومن المقرر أن يواجه نابولي منافسه تورينو الليلة وفي حال فوزه أو تعادله سيقتنص الصدارة.

وبهذه الخسارة توقف رصيد إنتر عند النقطة 71.

بينما ارتفع رصيد الذئاب للنقطة 60 في المركز الرابع وأصبح منافسا قويا للتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وسيلاقي إنتر منافسه برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وينافس أيضا بولونيا ويوفنتوس ولاتسيو على المركز الرابع ولم يلعب أي فريق منهم مباراة الجولة بعد.

فيما لعب فيورنتينا مباراة الجولة وانتصر على إمبولي بهدفين مقابل هدف وأصبح رصيده من النقاط 59 نقطة.

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