اسكواش - علي فرج ونوران جوهر يتوجان بلقب كأس جراسهوبر

الأحد، 27 أبريل 2025 - 17:51

كتب : FilGoal

علي فرج - نوران جوهر - اسكواش

توج الثنائي علي فرج ونوران جوهر بلقب كأس جراسهوبر المقامة في سويسرا.

ونجح علي فرج لاعب وادي دجلة في حصد اللقب بعد الفوز على البيروفي دييجو إلياس.

وتغلب فرج على إلياس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة استمرت لمدة 52 دقيقة.

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وتقدم علي فرج بنتيجة 13-11 في الشوط الأول قبل أن يعادل دييجو إلياس النتيجة بالفوز في الشوط الثاني 14-12.

وحسم علي فرج المباراة بعد الفوز في الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 11-4 و11-5 على الترتيب.

بينما نجحت نوران جوهر لاعبة نادي بالم هيلز في حصد اللقب بالفوز على الماليزية سيفاسنجاري سوبرانيام بثلاثة أشواط دون مقابل.

وحسمت نوران المباراة خلال 42 دقيقة بالفوز بالأشواط بنتائج 11-7 و14-12 و 11-9.

وتتصدر نوران جوهر التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش، بينما يأتي علي فرج في المركز الثاني.

اسكواش علي فرج نوران جوهر
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