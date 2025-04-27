دوري NBA - أوكلاهوما أول المتأهلين للدور الثاني.. ودنفر يعادل سلسلة كليبرز بسيناريو خيالي

أصبح فريق أوكلاهوما سيتي ثاندرز أول المتأهلين إلى الدور الثاني من الأدوار الإقصائية لدوري NBA.

وفاز أوكلاهوما على ممفيس جريزليس في المباراة الرابعة بينهما بنتيجة 117-115 لينتهي السلسلة بنتيجة 4-0، ويتأهل إلى الدور الثاني ونصف نهائي القسم الغربي.

في مباراة أخرى نجح دنفر ناجيتس في معادلة السلسلة مع لوس أنجلوس كليبرز لتصبح النتيجة 2-2.

وفاز دنفر ناجيتس على كليبرز في الثانية الأخيرة بطريقة خيالية بعدما سجل أرون جوردن سلة الفوز مع صافرة النهاية.

وبعد مراجعة الفيديو احتسب الحكام السلة بشكل صحيح بعدما خرجت الكرة من يد أرون جوردن قبل جزء واحد من الثانية. ليفوز دنفر ناجيتس 101-99.

كما استطاع جولدن ستيت واريورز الفوز على هيوستن روكيتس ليحقق الانتصار الثاني وتصبح النتيجة 2-1.

وتغلب جولدن ستيت على هيوستن روكيتس بنتيجة 104-93 في المباراة التي غاب عنها جيمي باتلر نجم الواريورز للإصابة.

في القسم الشرقي واصل كليفلاند كافاليرز انتصاراته على ميامي هيت بعدما فاز عليه بنتيجة 124-87 لتصبح نتيجة السلسلة 3-0.