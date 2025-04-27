دوري NBA - أوكلاهوما أول المتأهلين للدور الثاني.. ودنفر يعادل سلسلة كليبرز بسيناريو خيالي

الأحد، 27 أبريل 2025 - 17:50

كتب : FilGoal

دنفر ناجيتس ضد لوس أنجلوس كليبرز

أصبح فريق أوكلاهوما سيتي ثاندرز أول المتأهلين إلى الدور الثاني من الأدوار الإقصائية لدوري NBA.

وفاز أوكلاهوما على ممفيس جريزليس في المباراة الرابعة بينهما بنتيجة 117-115 لينتهي السلسلة بنتيجة 4-0، ويتأهل إلى الدور الثاني ونصف نهائي القسم الغربي.

في مباراة أخرى نجح دنفر ناجيتس في معادلة السلسلة مع لوس أنجلوس كليبرز لتصبح النتيجة 2-2.

أخبار متعلقة:
دوري NBA – ليكرز يعادل السلسلة مع مينيسوتا بفضل لوكا.. وأوكلاهوما يواصل التألق دوري NBA - كليبرز يعادل السلسلة بالفوز على دنفر ناجيتس دوري NBA – فوز بوسطن وجولدن ستيت وأوكلاهوما في الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية

وفاز دنفر ناجيتس على كليبرز في الثانية الأخيرة بطريقة خيالية بعدما سجل أرون جوردن سلة الفوز مع صافرة النهاية.

وبعد مراجعة الفيديو احتسب الحكام السلة بشكل صحيح بعدما خرجت الكرة من يد أرون جوردن قبل جزء واحد من الثانية. ليفوز دنفر ناجيتس 101-99.

كما استطاع جولدن ستيت واريورز الفوز على هيوستن روكيتس ليحقق الانتصار الثاني وتصبح النتيجة 2-1.

وتغلب جولدن ستيت على هيوستن روكيتس بنتيجة 104-93 في المباراة التي غاب عنها جيمي باتلر نجم الواريورز للإصابة.

في القسم الشرقي واصل كليفلاند كافاليرز انتصاراته على ميامي هيت بعدما فاز عليه بنتيجة 124-87 لتصبح نتيجة السلسلة 3-0.

NBA جولدن ستيت واريورز لوس أنجلوس كليبرز
نرشح لكم
دوري NBA – ليكرز يعادل السلسلة مع مينيسوتا بفضل لوكا.. وأوكلاهوما يواصل التألق دوري NBA - كليبرز يعادل السلسلة بالفوز على دنفر ناجيتس دوري NBA – فوز بوسطن وجولدن ستيت وأوكلاهوما في الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية دوري NBA – خسارة ليكرز في اليوم الأول من "بلاي أوفس" وبداية مثيرة بين دنفر وكليبرز دوري NBA – ستيف وباتلر يقودان جولدن ستيت للأدوار الإقصائية دوري NBA – لوكا دونشيتش يقود ليكرز لفوز كبير على فينيكس NBA - ليبرون جيمس يكتب التاريخ بتخطي حاجز الـ50 ألف نقطة دوري NBA – في أول مواجهة ضد فريقه السابق.. لوكا دونشيتش يقود ليكرز للفوز على دالاس
أخر الأخبار
عبد المنعم قبل الإصابة: أريد إظهار شخصيتي.. وهذا هو الفارق بين الأهلي ونيس 5 ساعة | الكرة الأوروبية
الزمالك يوقع اتفاقية للتأمين على اللاعبين 6 ساعة | الدوري المصري
الحسم في مباراة فاصلة يتضائل.. ماذا يحتاج نابولي وإنتر للتتويج بالدوري والمباريات المتبقية 6 ساعة | الكرة الأوروبية
صلاح: هذا الدوري أفضل من 2020.. وهكذا سهل سلوت مهمته 6 ساعة | المحترفون
الصدارة من الشمال إلى الجنوب.. نابولي يستغل خسارة إنتر ويفوز على تورينو 7 ساعة | الكرة الأوروبية
الأهلي يخوض مرانه الأول بقيادة عماد النحاس.. وحضور محمد يوسف 7 ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا للشباب - منتخب مصر يفتتح مشواره بالفوز على جنوب إفريقيا 8 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من المقاولون لـ في الجول: الخطيب طلب ضم سيحا لـ الأهلي.. وجلسة منتظرة للتفاوض 8 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 3 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 4 بعد رحيل كولر.. الأهلي يكشف موعد الإعلان عن الجهاز الفني المؤقت