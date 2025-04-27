تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي ضد نوتنجهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة منافسه نوتنجهام فورست.

وستجمعهما المباراة بعد قليل في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلعب الدولي المصري عمر مروموش في التشكيل الأساسي وخلفه سافينيو وبرناردو سيلفا وجاك جريليش.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

خط الدفاع: ماتيوس نونيس - روبن دياز - يوسكو جفارديول - نيكو أوريلي

خط الوسط: ريكو لويس - ماتيو كوفاسيتش

أمامهما: سافينيو - برناردو سيلفا - جاك جريليش

خط الهجوم: عمر مرموش

ومن المنتظر أن يقابل الفائز من هذه المواجهة غريمه كريستال بالاس في النهائي بعدما انتصر على أستون فيلا.