مصدر من سموحة لـ في الجول: قمصان يدخل دائرة المرشحين لقيادة الفريق

الأحد، 27 أبريل 2025 - 17:17

كتب : هاني العوضي

سامي قمصان - الأهلي

دخل سامي قمصان دائرة المرشحين لقيادة فريق سموحة عقب مواجهة الجونة المقبلة.

ويحل سموحة ضيفا على الجونة مساء غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الختامية لمجموعة المنافسة على الهبوط.

وكان الأهلي قد أعلن رحيل سامي قمصان المدرب العام للفريق عن منصبه.

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وقال مصدر من سموحة لـ FilGoal.com: "سامي قمصان يدخل دائرة المرشحين لقيادة الفريق عقب مباراة الجونة".

ووجه النادي الأهلي الشكر لقمصان عما قدمه من جهد وعطاء لا محدود طوال سنوات عديدة كان خلالها نموذجا في الالتزام والإخلاص والحرص على مصلحة النادي بكل المواقف.

وتواجد سامي قمصان في الجهاز الفني للأهلي على مدار 7 سنوات منذ عام 2018.

وكان الأهلي قد أعلن رحيل مارسيل كولر مدرب الفريق والجهاز الفني بالكامل.

وخرج الأهلي من دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع ماميلودي صنداونز بهدف لكل فريق على استاد القاهرة.

الأهلي مارسيل كولر سامي قمصان
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