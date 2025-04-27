فالفيردي: أشعر بالألم.. ومن الطبيعي أن نقع في الطريق بعد عدة أميال

الأحد، 27 أبريل 2025 - 17:05

كتب : FilGoal

فيدريكو فالفيردي

تقدم فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد باعتذار لجماهير فريقه بعد خسارة كأس ملك إسبانيا.

وخسر ريال مدريد في النهائي من برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكتب فالفيردي عبر حسابه على فيسبوك: "لقد حدثت مجددا وبكل تأكيد ستحدث مجددا لأنه طريق نسيره ومن الطبيعي أن تقع بعد عدة أميال"

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"أشعر بالحزن والغضب وأشعر وكأنني خذلتكم، لقد كان عاما صعبا، جسديا ونفسيا ولكن في أحد الأيام كنت واضحا، حتى لا تستطيع قدماي إعطاء المزيد، هذا هو ما يستحقه هذا النادي".

"سنعود وسنستمر وسأترك كل شيء من أجل ريال مدريد وجماهيره وكل ما يتعلق باللعب في الفريق الأكثر فوزا في التاريخ".

وكان ريال مدريد قد خسر المنافسة على دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من أرسنال في ربع النهائي.

ريال مدريد فيديريكو فالفيردي
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