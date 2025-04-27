خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع روزه لتقليل طلباته المالية.. ومرشح في الصورة

الأحد، 27 أبريل 2025 - 16:52

كتب : أحمد الخولي

ماركو روزه - دورتموند

يكثف النادي الأهلي مفاوضاته مع الألماني ماركو روزه لقيادة الفريق خلفا للسويسري مارسيل كولر.

وكان الأهلي قد أعلن رحيل مارسيل كولر بشكل رسمي مساء أمس السبت بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا أمام صنداونز.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يكثف مفاوضاته في الوقت الحالي مع روزه من أجل خلافة مارسيل كولر.

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وكانت آخر تجربة لروزه لقيادة لايبزيج خلال الفترة من سبتمبر 2022 حتى مارس 2025.

ويظهر الخلاف بين الأهلي وروزه في الوقت الحالي في طلبات المدير الفني الألماني من الناحية المالية.

ويسعى الأهلي لتقليل طلبات روزه المالية والحصول على موافقته لقيادة الفريق في المتبقي من الموسم وكأس العالم للأندية.

كما علم FilGoal.com أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الفتح السعودي لا يزال في الصورة وبقائمة المرشحين حال عدم إتمام التعاقد مع مدرب أجنبي قبل نهاية الدوري.

ولن يتمكن جوميز في كل الأحوال من قيادة الأهلي في دوري هذا الموسم بسبب رحيله عن الزمالك عن طريق فسخ التعاقد وهو ما تمنعه اللائحة.

ويضع مسؤولو الأهلي في الحسبان جوميز حال عدم التوصل لاتفاق مع مدير فني أجنبي في الوقت الحالي.

وسبق وأن درب ماركو روزه كل من سالزبورج النمساوي وبوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند وأخيرا لايبزيج.

وقاد روزه هذا الموسم فريق لايبزيج في 38 مباراة بمختلف المسابقات قبل رحيله عن النادي.

ونجح روزه وقتها في تحقيق الفوز بـ 16 مباراة وتعادل 8 مرات بينما خسر 14 مرة.

وكان صحيفة بيلد الألمانية قد أشارت إلى تواجد روزه ضمن قائمة المرشحين لقيادة فولفسبورج بداية من الموسم المقبل.

واستقر النادي الأهلي على تعيين عماد النحاس في منصب المدير الفني بصورة مؤقتة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وكان الأهلي بقيادة محمود الخطيب رئيس النادي قد أجرى اجتماعاته اليوم الأحد بمقر النادي مع محمد يوسف وعماد النحاس.

بينما تم الاستقرار على تعيين محمد يوسف في منصب المدير الرياضي خلفا لمحمد رمضان الذي تقدم باستقالته.

وسيقود الجهاز المؤقت مران الفريق في السابعة مساء اليوم الأحد.

وودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي أمام صنداونز بعد التعادل معه 1-1 في مباراة الإياب التي أقيمت في استاد القاهرة.

وأدى خروج الأهلي إلى مناقشة مستقبل كولر من قبل مجلس إدارة النادي، الذي قرر رحيله من منصبه.

وكان كولر تولى تدريب الأهلي قبل 3 مواسم خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

ومع الأهلي فاز كولر بـ11 بطولة وهي الدوري المصري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرتين، والسوبر المصري 4 مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس القارات الثلاث مرة.

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