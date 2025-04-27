طارق العشري لـ في الجول: أنهيت تعاقدي مع المدينة الليبي.. وتلقيت العديد من العروض

الأحد، 27 أبريل 2025 - 16:41

كتب : حامد وجدي

طارق العشري - فاركو

أعلن طارق العشري مدرب المدينة الليبي إنهاء تعاقده مع الفريق.

وقال العشري لـ FilGoal.com: "أنهيت تعاقدي مع فريق المدينة الليبي وأمتلك أكثر من عرض سواء في ليبيا أو مصر للموسم الجديد".

صاحب الـ 60 عاما يتولى تدريب المدينة منذ شهر يناير الماضي.

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وقاد العشري فريق المدينة في 15 مباراة كمدرب وخلالها حقق الفريق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 4 وخسر مباراة مباراتين

وكانت المباراة الأخيرة للعشري بقيادة المدينة هي الخسارة من أولمبيك زاوية بخمسة أهداف دون رد يوم الجمعة الماضي.

ويحتل المدينة المركز الخامس بالمجموعة الثانية من الدوري الليبي برصيد 3 نقاط.

طارق العشري المدينة
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