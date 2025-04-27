قبل مواجهة أهلي جدة.. الهلال يعلن تفاصيل إصابة كانسيلو ومدة الغياب

أعلن نادي الهلال السعودي تفاصيل إصابة جواو كانسيلو لاعب الفريق قبل أيام من مواجهة أهلي جدة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكشف نادي الهلال عن تعرض كانسيلو للإصابة في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية بمكان مختلف عن موضع إصابته السابق.

ويحتاج كانسيلو لفترة علاج وتأهيل تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع.

وبذلك خرج كانسيلو من حسابات خورخي جيسوس قبل مواجهة أهلي جدة في نصف نهائي آسيا.

ويلعب الهلال أمام أهلي جدة يوم الثلاثاء المقبل.

وأصيب كانسيلو خلال انتصار الهلال أمام جوانجو الكوري بسبعة أهداف دون مقابل.

وكان كانسيلو قد عاد للمشاركة مع الفريق بعد فترة غياب بسبب إصابة أخرى.

ووصلت 3 فرق سعودية إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا وهم النصر والهلال وأهلي جدة.