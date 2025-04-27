الأهلي يعين النحاس مديرا فنيا مؤقتا

أعلن النادي الأهلي تعيين عماد النحاس في منصب المدير الفني بشكل مؤقت لخلافة مارسيل كولر.

وكان الأهلي قد أعلن مساء أمس السبت إقالة مارسيل كولر بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا أمام صنداونز.

وكشف الأهلي عن تعيين عماد النحاس في منصب المدرب العام وقائم بأعمال المدير الفني بشكل مؤقت لحين التعاقد مع جهاز فني أجنبي.

ويعاون عماد النحاس، محمد شوقي نائب المدير الرياضي في الأهلي.

وجاء بيان الأهلي كالآتي "قرر النادي الأهلي تعيين عماد النحاس مدربا عاما وقائم بأعمال المدير الفني ويعاونه محمد شوقي واستمرار ميشيل يانكون مدربا لحراس المرمى لحين التعاقد مع جهاز فني أجنبي بينما محمد يوسف مدير رياضي".

وسبق وأن لعب عماد النحاس رفقة الأهلي لمدة خمسة مواسم من صيف 2004 وحتى 2009.

بينما بدأ النحاس مهمته كمدير فني في يوليو 2014 مع فريق أسوان.

وسبق له وأن تولى قيادة فرق أسوان والشرقية والرجاء المطروحي وطنطا والمقاولون العرب والاتحاد وطلائع الجيش.

وكانت آخر تجربة فنية لعماد النحاس بقيادة المقاولون العرب في صيف 2024 واستمر لمدة 5 مباريات فقط.

وسيقود الجهاز المؤقت مران الفريق في السابعة مساء اليوم الأحد.

وودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي أمام صنداونز بعد التعادل معه 1-1 في مباراة الإياب التي أقيمت في استاد القاهرة.

وأدى خروج الأهلي إلى مناقشة مستقبل كولر من قبل مجلس إدارة النادي، الذي قرر رحيله من منصبه.

وكان كولر تولى تدريب الأهلي قبل 3 مواسم خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

ومع الأهلي فاز كولر بـ11 بطولة وهي الدوري المصري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرتين، والسوبر المصري 4 مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس القارات الثلاث مرة.