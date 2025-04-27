الأهلي يعلن رحيل سامي قمصان عن الجهاز الفني

الأحد، 27 أبريل 2025 - 15:10

كتب : FilGoal

سامي قمصان - الأهلي

أعلن النادي الأهلي قبول اعتذار سامي قمصان المدرب العام للفريق عن عدم الاستمرار في منصبه.

ووجه النادي الأهلي الشكر لقمصان عما قدمه من جهد وعطاء لا محدود طوال سنوات عديدة كان خلالها نموذجا في الالتزام والإخلاص والحرص على مصلحة النادي بكل المواقف.

وتواجد سامي قمصان في الجهاز الفني للأهلي على مدار 7 سنوات منذ عام 2018.

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وكان الأهلي قد أعلن رحيل مارسيل كولر مدرب الفريق والجهاز الفني بالكامل.

وخرج الأهلي من دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع ماميلودي صنداونز بهدف لكل فريق على استاد القاهرة.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد استقر على تعيين عماد النحاس كمدير فني مؤقت للفريق حتى التعاقد مع مدرب أجنبي.نأن ا

وودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي أمام صنداونز بعد التعادل معه 1-1 في مباراة الإياب التي أقيمت في استاد القاهرة.

وأدى خروج الأهلي إلى مناقشة مستقبل كولر من قبل مجلس إدارة النادي، الذي قرر رحيله من منصبه.

وكان كولر تولى تدريب الأهلي قبل 3 مواسم خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

ومع الأهلي فاز كولر بـ11 بطولة وهي الدوري المصري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرتين، والسوبر المصري 4 مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس القارات الثلاث مرة.

الأهلي سامي قمصان
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