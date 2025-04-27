الأهلي يعلن رحيل محمد رمضان

الأحد، 27 أبريل 2025 - 15:03

كتب : حسام نور الدين

محمد رمضان - الأهلي

أعلن النادي الأهلي رحيل محمد رمضان عن منصبه كمدير رياضي.

وكان FilGoal.com قد علم بتقدم محمد رمضان باستقالته ورفض العدول عن قراره بعد اجتماعه مع محمود الخطيب.

وجاء بيان الأهلي كالآتي:

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"أعلن النادي الأهلي قبول الاعتذار الذي تقدم به محمد رمضان المدير الرياضي عن عدم استكمال مهمته موجها له الشكر والتقدير على الجهد الكبير الذي بذله منذ توليه المسئولية، وإسهاماته الإدارية والعمل بروح أبناء الأهلي وتفانيه في أداء مهامه طوال الفترة الماضية".

وكان محمد رمضان قد تولى منصب المدير الرياضي في النادي الأهلي أكتوبر الماضي.

وأعلن الأهلي رحيل مارسيل كولر بشكل رسمي أمس السبت بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا أمام صنداونز.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد استقر بعد اجتماعاته اليوم الأحد بإسناد مهمة المدير الفني المؤقت لعماد النحاس ويعاونه محمد شوقي.

بينما تم الاستقرار على تعيين محمد يوسف في منصب المدير الرياضي خلفا لمحمد رمضان الذي تقدم باستقالته.

وسيقود الجهاز المؤقت مران الفريق في السابعة مساء اليوم الأحد.

وودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي أمام صنداونز بعد التعادل معه 1-1 في مباراة الإياب التي أقيمت في استاد القاهرة.

وأدى خروج الأهلي إلى مناقشة مستقبل كولر من قبل مجلس إدارة النادي، الذي قرر رحيله من منصبه.

وكان كولر تولى تدريب الأهلي قبل 3 مواسم خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

ومع الأهلي فاز كولر بـ11 بطولة وهي الدوري المصري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرتين، والسوبر المصري 4 مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس القارات الثلاث مرة.

الأهلي محمد رمضان المدير الرياضي
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