يامال: لا يهم استقبالنا لهدفين.. هذا العام لا يمكنهم هزيمتنا

الأحد، 27 أبريل 2025 - 14:13

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة

يرى لامين يامال لاعب برشلونة أن استقبال فريقه لهدفين من ريال مدريد لا يهم لأن فريقه سيفوز بالنهاية.

وفاز برشلونة على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال يامال للصحفيين عقب المباراة: "حتى لو استقبلنا هدف لا يهم وإن استقلبنا هدفين لا يهم أيضا".

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وأضاف "هذا العام بكل بساطة لا يمكنهم هزيمتنا وقد أثبتنا ذلك وأنا سعيد جدا".

ريال مدريد خسر النهائي الـ 21 من أصل 41 نهائيا خاضه في كأس الملك، بينما فاز بـ 20 كثالث أكثر الفرق تتويجا بالمسابقة.

بينما لا يزال برشلونة الأكثر تتويجا، ويضيف لقبا جديدا هو رقم 32، من أصل 43 مباراة نهائية خاضها في هذه المسابقة، بالكأس الأول منذ 2021، والسابع في الألفية الحالية.

هانزي فليك لا يخسر النهائيات في مسيرته.. الرقم لا يزال صامدا، و كذلك لا يخسر الكلاسيكو ولا يعرف فيه إلا الفوز، وهو الرقم الذي سيتم اختباره مجددا في 11 مايو بإياب الدوري.

في كلاسيكو الدوري الأول فاز برشلونة 4-0، وفي نهائي كأس السوبر فاز 5-2، والآن 3-2 في نهائي كأس الملك، وفي مايو.. إما انتصار رابع ينهي موسم ريال مدريد نهائيا، أو خسارة أولى تحيي آخر آمال الملكي.

برشلونة لامين يامال
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