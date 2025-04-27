خبر في الجول - النحاس مدير فني مؤقت لـ الأهلي.. ويوسف المدير الرياضي

استقر النادي الأهلي على تعيين عماد النحاس في منصب المدير الفني بصورة مؤقتة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وكان الأهلي بقيادة محمود الخطيب رئيس النادي قد أجرى اجتماعاته اليوم الأحد بمقر النادي مع محمد يوسف وعماد النحاس.

وأعلن الأهلي رحيل مارسيل كولر بشكل رسمي بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا أمام صنداونز.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد استقر بعد اجتماعاته بإسناد مهمة المدير الفني المؤقت لعماد النحاس ويعاونه محمد شوقي.

بينما تم الاستقرار على تعيين محمد يوسف في منصب المدير الرياضي خلفا لمحمد رمضان الذي تقدم باستقالته.

وسيقود الجهاز المؤقت مران الفريق في السابعة مساء اليوم الأحد.

وودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي أمام صنداونز بعد التعادل معه 1-1 في مباراة الإياب التي أقيمت في استاد القاهرة.

وأدى خروج الأهلي إلى مناقشة مستقبل كولر من قبل مجلس إدارة النادي، الذي قرر رحيله من منصبه.

وكان كولر تولى تدريب الأهلي قبل 3 مواسم خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

ومع الأهلي فاز كولر بـ11 بطولة وهي الدوري المصري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرتين، والسوبر المصري 4 مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس القارات الثلاث مرة.