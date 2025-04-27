كرة يد - محمد سند يعلن رحيله عن نيم الفرنسي بعد 8 مواسم

أعلن محمد سند لاعب منتخب مصر لكرة اليد رحيله عن صفوف نادي نيم الفرنسي.

وقضى محمد سند 8 سنوات في صفوف نيم الفرنسي منذ بداية مشواره احترافه.

وتم تكريم سند في فبراير الماضي بعد تحقيقه رقما مميزا بالوصول لـ 1100 هدفا خلال مسيرته مع الفريق الفرنسي.

كما تم اختيار في نفس الشهر ضمن فريق الجولة بالدوري الفرنسي لكرة اليد.

ويحتل نيم المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد خوض 25 مباراة وقبل 5 مباريات على النهاية.

ويفصل نيم نقطة واحدة عن المركز الرابع المؤهل للدوري الأوروبي.

ويعتبر سند أحد الركائز الأساسية لمنتخب مصر لكرة اليد وكان ضمن قائمة الفريق المشاركة في بطولة العالم 2025.

وحقق منتخب مصر لرجال كرة اليد المركز الخامس في بطولة العالم 2025 والتي أقيمت بدول كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ويعتبر ذلك ثاني أفضل مركز في تاريخ منتخب مصر بالبطولة بعد الحصول على رابع بطولة العالم 2001.