تقرير: الهلال يرصد 60 مليون يورو لشراء أوسيمين من نابولي

يرصد نادي الهلال السعودي 60 مليون يورو لشراء المتبقي في تعاقد النيجيري فيكتور أوسيمين.

ويسعى نادي الهلال لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وخرج أوسيمين هذا الموسم على سبيل الإعارة لصفوف جالاتاسراي التركي.

وكشفت صحيفة إل ماتينو الإيطالية عن رصد الهلال السعودي لمبلغ 60 مليون يورو من أجل شراء المتبقي من تعاقد أوسيمين مع نابولي.

وأوضح التقرير أن ذلك العرض هو الأعلى بين العروض المقدمة للنادي الإيطالي لضم أوسيمين.

وخاض فيكتور أوسيمين هذا الموسم 35 مباراة في مختلف المسابقات وساهم في 37 هدفا.

إذ نجح المهاجم النيجيري في تسجيل 30 هدفا وصناعة 7 آخرين.

وتنطلق كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

ويلعب الهلال بالمجموعة الثامنة مع ريال مدريد وباتشوكا وسالزبورج.

مواعيد مباريات الهلال السعودي

ريال مدريد × الهلال.. الساعة 11 مساء يوم 18 يونيو

الهلال × سالزبورج.. الساعة 2 صباحا يوم 23 يونيو

الهلال × باتشوكا.. الساعة الخامسة صباحا يوم 27 يونيو