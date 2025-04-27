تقرير: الهلال يرصد 60 مليون يورو لشراء أوسيمين من نابولي

الأحد، 27 أبريل 2025 - 13:43

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نابولي

يرصد نادي الهلال السعودي 60 مليون يورو لشراء المتبقي في تعاقد النيجيري فيكتور أوسيمين.

ويسعى نادي الهلال لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وخرج أوسيمين هذا الموسم على سبيل الإعارة لصفوف جالاتاسراي التركي.

أخبار متعلقة:
سباق الصدارة مع نابولي يشتعل.. إنتر يخسر من بولونيا في الوقت القاتل مكتوميناي يواصل التألق ويقود نابولي للفوز على مونزا كونتي: خلال 8 أشهر مع نابولي فهمت الكثير نابولي يعود للانتصارات بالفوز على إمبولي بسهولة

وكشفت صحيفة إل ماتينو الإيطالية عن رصد الهلال السعودي لمبلغ 60 مليون يورو من أجل شراء المتبقي من تعاقد أوسيمين مع نابولي.

وأوضح التقرير أن ذلك العرض هو الأعلى بين العروض المقدمة للنادي الإيطالي لضم أوسيمين.

وخاض فيكتور أوسيمين هذا الموسم 35 مباراة في مختلف المسابقات وساهم في 37 هدفا.

إذ نجح المهاجم النيجيري في تسجيل 30 هدفا وصناعة 7 آخرين.

وتنطلق كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

ويلعب الهلال بالمجموعة الثامنة مع ريال مدريد وباتشوكا وسالزبورج.

مواعيد مباريات الهلال السعودي

ريال مدريد × الهلال.. الساعة 11 مساء يوم 18 يونيو

الهلال × سالزبورج.. الساعة 2 صباحا يوم 23 يونيو

الهلال × باتشوكا.. الساعة الخامسة صباحا يوم 27 يونيو

نابولي الهلال الدوري الإيطالي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
يامال: لا يهم استقبالنا لهدفين.. هذا العام لا يمكنهم هزيمتنا روديجير يعتذر لحكم مباراة الكلاسيكو كادينا سير: عقوبة إيقاف روديجير قد تتراوح بين 4 إلى 12 مباراة مؤتمر أنشيلوتي: أتألم لأننا لم نستحق الخسارة.. وقد أستمر أو أرحل عن ريال مدريد وفقا لتقرير الحكم.. فاسكيز وبيلينجهام طردا عقب نهاية الكلاسيكو مواعيد مباريات الأحد 27 أبريل - ليلة تتويج ليفربول.. ومصر في أمم إفريقيا للشباب الثالثة بالثلاثة.. ضربة كوندي تسقط ريال مدريد وتمنح برشلونة الكأس الـ 32 للمرة الثالثة.. كريستال بالاس إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بهزيمة أستون فيلا
أخر الأخبار
يامال: لا يهم استقبالنا لهدفين.. هذا العام لا يمكنهم هزيمتنا 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - النحاس مدير فني مؤقت لـ الأهلي.. ويوسف المدير الرياضي 39 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - محمد سند يعلن رحيله عن نيم الفرنسي بعد 8 مواسم 56 دقيقة | كرة يد
تقرير: الهلال يرصد 60 مليون يورو لشراء أوسيمين من نابولي ساعة | الكرة الأوروبية
روديجير يعتذر لحكم مباراة الكلاسيكو ساعة | الكرة الأوروبية
كادينا سير: عقوبة إيقاف روديجير قد تتراوح بين 4 إلى 12 مباراة ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - حال اتفاق يوسف مع الأهلي.. حرس الحدود يستقر على تعيين زهران 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أنشيلوتي: أتألم لأننا لم نستحق الخسارة.. وقد أستمر أو أرحل عن ريال مدريد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 2 رحيل كولر 3 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 4 مصدر مقرب منه لـ في الجول: زيزو جاهز لاستكمال الموسم مع الزمالك ولكن بشرط