روديجير يعتذر لحكم مباراة الكلاسيكو

تقدم أنطونيو روديجير لاعب ريال مدريد باعتذاره لحكم مباراة فريقه ضد برشلونة.

وخسر ريال مدريد نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكتب روديجير عبر حسابه على إنستاجرام: "بكل تأكيد لا يوجد أعذار حول تصرفاتي في الليلة الماضية وأنا آسف جدا لذلك".

وواصل "لقد لعبنا شوط ثاني جيد جدا وبعد 111 دقيقة لم أكن قادرا على مساعدة زملائي أكثر وقبل صافرة النهائية ارتكبت خطأ".

وتابع "أنا آسف مجددا للحكم ولكل شخص خيبت ظنه ليلة الأمس".

وقبل نهاية المباراة مباشرة وأثناء تواجده على دكة البدلاء انفعل روديجير على الحكم عقب احتساب خطأ لبرشلونة.

وألقى روديجير بزجاجة مياه باتجاه الحكم كما غضب وحاول الوصول إليه لولا تدخل زملائه بالفريق.

وتعرض روديجير للطرد من قبل الحكم وتشير التقارير إلى أنه سيتعرض لعقوبة الإيقاف بداية من 4 مباريات وقد تصل إلى 12 مباراة.