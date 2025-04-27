كادينا سير: عقوبة إيقاف روديجير قد تتراوح بين 4 إلى 12 مباراة

يواجه أنتونيو روديجير شبح التعرض لعقوبة قاسية بعد أحداث نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة.

أنطونيو روديجر النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وحسم برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

وكشفت إذاعة كادينا سير أن حكم مباراة الكلاسيكو دوّن في تقريره الرسمي أن روديجير ألقى زجاجة مياه تجاهه.

ويندرج ما فعله روديجير يعد انتهاكا حسب المادة 101 من لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم تحت مسمى "الاعتداءات على الحكام دون أن يصيبهم".

وأشار التقرير إلى أنه وفقا لذلك قد يتم إيقاف أنتونيو روديجير لفترة تتراوح بين 4 إلى 12 مباراة بناء على توصيف الحادثة.

وتلك العقوبة إذا أقرتها لجنة الانضباط في إسبانيا، سيتم تطبيقها على جميع المسابقات المحلية وليست بطولة كأس الملك فقط.

وكان الثنائي لوكاس فاسكيز وجود بيلينجهام أيضا قد تحصل على بطاقة حمراء من على مقاعد البدلاء في نفس اللعب.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة في الدوري الإسباني ضد سيلتا فيجو.

ومن المتوقع أن يتم كل من الثلاث لاعبين حسب لوائح الاتحاد الإسباني.

الإيقاف سيكون ببطولة الكأس فقط، بينما سيمتد إلى جميع البطولات المحلية في حالة وصوله إلى 4 مباريات أو أكثر.