خبر في الجول - حال اتفاق يوسف مع الأهلي.. حرس الحدود يستقر على تعيين زهران

استقر نادي حرس الحدود على خليفة محمد يوسف في مهمة المدير الفني حال توصله لاتفاق مع النادي الأهلي.

وبدأ الأهلي مفاوضاته مع محمد يوسف المدير الفني لحرس الحدود من أجل قيادة الفريق بشكل مؤقت بعد رحيل ما رسيل كولر.

وعلم FilGoal.com أن حرس الحدود استقر على تولي أحمد زهران المدرب العام مهمة المدير الفني حتى نهاية الموسم.

وذلك في حال توصل محمد يوسف لاتفاق مع النادي الأهلي على قيادة الفريق بصورة مؤقتة.

وتولى زهران قيادة حرس الحدود في منتصف مارس الماضي بصورة مؤقتة بسبب إجراء يوسف عملية جراحية دقيقة.

وسبق لزهران اللعب في أندية بترول أسيوط والمقاولون العرب والمصري والإسماعيلي.

ونجح يوسف في قيادة حرس الحدود للتواجد ضمن مرحلة حسم اللقب التي تضم 9 فرق، وابتعد عن مجموعة تحديد الهابطين التي تضم 9 فرق أيضا في نظام الدوري بالموسم الحالي.

محمد يوسف سبق له تدريب الأهلي وحصل معه على لقب دوري أبطال إفريقيا.

كما درب سموحة وطلائع الجيش والبنك الأهلي قبل خوض تجربة حرس الحدود.

ويتواجد حرس الحدود في المركز التاسع برصيد 22 نقطة قبل 6 جولات من ختام الدوري.