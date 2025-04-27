مؤتمر أنشيلوتي: أتألم لأننا لم نستحق الخسارة.. وقد أستمر أو أرحل عن ريال مدريد

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن فريقه أدى مباراة رائعة ضد برشلونة ولم يستحق الخسارة.

وخسر ريال مدريد نهائي كأس ملك إسبانيا من برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة امتدت للوقت الإضافي.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد حاولنا حتى النهاية، الشوط الثاني كان جيدا ولكن هذه هي كرة القدم المباراة كانت متساوية، برشلونة كان أفضل في الشوط الأول ونحن في الثاني".

وواصل "يجب أن نستمر في القتال على الدوري، لقد لعبنا مباراة على أعلى مستوى وكنا قريبين من الكأس".

وأكمل "لقد ساعدتنا التبديلات، مودريتش وأردا لعبا جيدا وكنا قريبين من الفوز لولا كرة خلف الدفاع استقبلنا بها، ولكن كل شيء قد يحدث ضد برشلونة".

وكشف "مبابي لم يكن جاهزا ليلعب 90 دقيقة ولذلك دفعت به في الشوط الثاني عندما هدأ الإيقاع قليلا ولكنه كان جيدا وسجل التعادل".

وتابع "أتألم لعدم التتويج بالكأس ولكن لا يمكنني الشكوى لأننا أدينا العمل الذي توجب علينا".

وشدد "قد أستمر أو أرحل عن ريال مدريد ولكن هذا موضوع للنقاش في الأسابيع المقبلة وليس اليوم".

وأضاف "روديجير لعب مباراة رائعة وتحمل قدر استطاعته ولكنه كان متعبا في النهاية، لم يكن مصابا ولكن مرهق جدا ولم يمكنه الركض أكثر".

وأتم "الأمل في الدوري؟ لا أعرف، ولكن في جميع الأحوال يجب أن ننتظر وأن نتحضر لمباراتين مهمتين جدا ضد سيلتا فيجو وبرشلونة".

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة في الدوري الإسباني ضد سيلتا فيجو.