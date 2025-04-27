مؤتمر أنشيلوتي: أتألم لأننا لم نستحق الخسارة.. وقد أستمر أو أرحل عن ريال مدريد

الأحد، 27 أبريل 2025 - 12:26

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن فريقه أدى مباراة رائعة ضد برشلونة ولم يستحق الخسارة.

وخسر ريال مدريد نهائي كأس ملك إسبانيا من برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة امتدت للوقت الإضافي.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد حاولنا حتى النهاية، الشوط الثاني كان جيدا ولكن هذه هي كرة القدم المباراة كانت متساوية، برشلونة كان أفضل في الشوط الأول ونحن في الثاني".

أخبار متعلقة:
الثالثة بالثلاثة.. ضربة كوندي تسقط ريال مدريد وتمنح برشلونة الكأس الـ 32 تشكيل ريال مدريد - سيبايوس أساسي ومبابي على مقاعد البدلاء ضد برشلونة مواعيد مباريات السبت 26 أبريل - كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.. وتشيلسي وأبطال آسيا بيان - ريال مدريد يكشف حقيقة انسحابه من الكلاسيكو

وواصل "يجب أن نستمر في القتال على الدوري، لقد لعبنا مباراة على أعلى مستوى وكنا قريبين من الكأس".

وأكمل "لقد ساعدتنا التبديلات، مودريتش وأردا لعبا جيدا وكنا قريبين من الفوز لولا كرة خلف الدفاع استقبلنا بها، ولكن كل شيء قد يحدث ضد برشلونة".

وكشف "مبابي لم يكن جاهزا ليلعب 90 دقيقة ولذلك دفعت به في الشوط الثاني عندما هدأ الإيقاع قليلا ولكنه كان جيدا وسجل التعادل".

وتابع "أتألم لعدم التتويج بالكأس ولكن لا يمكنني الشكوى لأننا أدينا العمل الذي توجب علينا".

وشدد "قد أستمر أو أرحل عن ريال مدريد ولكن هذا موضوع للنقاش في الأسابيع المقبلة وليس اليوم".

وأضاف "روديجير لعب مباراة رائعة وتحمل قدر استطاعته ولكنه كان متعبا في النهاية، لم يكن مصابا ولكن مرهق جدا ولم يمكنه الركض أكثر".

وأتم "الأمل في الدوري؟ لا أعرف، ولكن في جميع الأحوال يجب أن ننتظر وأن نتحضر لمباراتين مهمتين جدا ضد سيلتا فيجو وبرشلونة".

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة في الدوري الإسباني ضد سيلتا فيجو.

كارلو أنشيلوتي ريال مدريد كأس ملك إسبانيا
نرشح لكم
يامال: لا يهم استقبالنا لهدفين.. هذا العام لا يمكنهم هزيمتنا تقرير: الهلال يرصد 60 مليون يورو لشراء أوسيمين من نابولي روديجير يعتذر لحكم مباراة الكلاسيكو كادينا سير: عقوبة إيقاف روديجير قد تتراوح بين 4 إلى 12 مباراة وفقا لتقرير الحكم.. فاسكيز وبيلينجهام طردا عقب نهاية الكلاسيكو مواعيد مباريات الأحد 27 أبريل - ليلة تتويج ليفربول.. ومصر في أمم إفريقيا للشباب الثالثة بالثلاثة.. ضربة كوندي تسقط ريال مدريد وتمنح برشلونة الكأس الـ 32 للمرة الثالثة.. كريستال بالاس إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بهزيمة أستون فيلا
أخر الأخبار
يامال: لا يهم استقبالنا لهدفين.. هذا العام لا يمكنهم هزيمتنا 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - النحاس مدير فني مؤقت لـ الأهلي.. ويوسف المدير الرياضي 39 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - محمد سند يعلن رحيله عن نيم الفرنسي بعد 8 مواسم 55 دقيقة | كرة يد
تقرير: الهلال يرصد 60 مليون يورو لشراء أوسيمين من نابولي ساعة | الكرة الأوروبية
روديجير يعتذر لحكم مباراة الكلاسيكو ساعة | الكرة الأوروبية
كادينا سير: عقوبة إيقاف روديجير قد تتراوح بين 4 إلى 12 مباراة ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - حال اتفاق يوسف مع الأهلي.. حرس الحدود يستقر على تعيين زهران 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أنشيلوتي: أتألم لأننا لم نستحق الخسارة.. وقد أستمر أو أرحل عن ريال مدريد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 2 رحيل كولر 3 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 4 مصدر مقرب منه لـ في الجول: زيزو جاهز لاستكمال الموسم مع الزمالك ولكن بشرط