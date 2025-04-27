وفقا لتقرير الحكم.. فاسكيز وبيلينجهام طردا عقب نهاية الكلاسيكو

الأحد، 27 أبريل 2025 - 11:37

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن تقرير حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة بنهائي كأس ملك إسبانيا.

جود بيلينجهام

النادي : ريال مدريد

لوكاس فاسكيز

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وفاز برشلونة بكأس ملك إسبانيا بعد الفوز على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفقا لتقرير الحكم فإن لوكاس فاسكيز وجود بيلينجهام قد حصلا على بطاقة حمراء عقب نهاية المباراة.

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ولم تظهر البطاقتين خلال شريط المباراة، بينما ظهر طرد آخر لأنطونيو روديجير والذي ألقى بزجاجة باتجاه الحكم.

وكتب الحكم في تقريره: "لوكاس فاسكيز حصل على بطاقة حمراء بسبب الاعتراض على أحد قراراتنا ودخوله لعدة أمتار داخل الملعب وإظهار اعتراضه".

وعن بيلينجهام كتب: "عقب نهاية المباراة حصل بيلينجهام على بطاقة حمراء بعد اندفاعه نحونا بطريقة عنيفة وكان على زملائه تهدئته".

ومن المتوقع أن يتم كل من الثلاث لاعبين حسب لوائح الاتحاد الإسباني.

الإيقاف سيكون ببطولة الكأس فقط، بينما سيمتد إلى جميع البطولات المحلية في حالة وصوله إلى 4 مباريات أو أكثر.

جود بيلينجهام لوكاس فاسكيز ريال مدريد
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