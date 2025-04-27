مواعيد مباريات الأحد 27 أبريل - ليلة تتويج ليفربول.. ومصر في أمم إفريقيا للشباب

خبر في الجول - النحاس مدير فني مؤقت لـ الأهلي.. ويوسف المدير الرياضي

خبر في الجول - حال اتفاق يوسف مع الأهلي.. حرس الحدود يستقر على تعيين زهران

خبر في الجول - الأهلي لم يحسم موقف الشرط الجزائي مع كولر.. وتعجب المدرب من الرحيل

مصدر من الأهلي لـ في الجول: مفاوضات قائمة مع محمد يوسف لخلافة كولر مؤقتا.. ومنصب آخر

في الجول يكشف موقف اتحاد الكرة من تغيير موعد نهائي كأس مصر

لجنة الإعلام الرياضي تطالب بتفريغ الكاميرات لمعرفة المتورطين في واقعة إلقاء الزجاجات على كولر

أرقام استثنائية.. كشف حساب كولر مع الأهلي

بعد رحيل كولر.. الأهلي يكشف موعد الإعلان عن الجهاز الفني المؤقت