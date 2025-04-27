مواعيد مباريات الأحد 27 أبريل - ليلة تتويج ليفربول.. ومصر في أمم إفريقيا للشباب
الأحد، 27 أبريل 2025 - 10:32
كتب : FilGoal
تفتتح اليوم بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما والتي ستقام في مصر.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 27 أبريل والقنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث × مانشستر يونايتد.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
ليفربول × توتنام.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإيطالي
فينيسيا × ميلان.. 1:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
كومو × جنوى.. 1:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 2.
إنتر × روما.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
فيورنتينا × إمبولي.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 2.
يوفنتوس × مونزا.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
نابولي × تورينو.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
أتالانتا × ليتشي.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 2.
كأس الكونفدرالية الإفريقية
ستيلينبوش × سيمبا.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
شباب قسطنطينة × نهضة بركان.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
الدوري الألماني
بوخوم × يونيون برلين.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
فيردر بريمن × سانت باولي.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.
الدوري الفرنسي
أنجيه × ليل.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
لانس × أوكسير.. 6:15 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.
مونبلييه × ريمس.. 6:15 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
نانت × تولوز.. 6:15 مساء - بي إن سبورتس 4.
أولمبيك مارسيليا × بريست.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 4.
كأس الاتحاد الإنجليزي
نوتينجهام فورست × مانشستر سيتي.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 2.
كأس أمم إفريقيا للشباب
زامبيا × سيراليون.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس.
مصر × جنوب إفريقيا.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس.
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