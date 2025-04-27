الثالثة بالثلاثة.. ضربة كوندي تسقط ريال مدريد وتمنح برشلونة الكأس الـ 32

الأحد، 27 أبريل 2025 - 01:55

كتب : FilGoal

بيدري - برشلونة

في الوقت الإضافي وبعد طول معارك داخل وخارج الملعب، حسم برشلونة لقب كأس الملك بالفوز على الغريم ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في موقعة "لا كارتوخا" في إشبيلية.

المعادلة التي قلبها ريال مدريد في 2023 بفوزه في نهائي كأس الملك، انقلبت ضده مجددا..

ريال مدريد خسر النهائي الـ 21 من أصل 41 نهائيا خاضه في كأس الملك، بينما فاز بـ 20 كثالث أكثر الفرق تتويجا بالمسابقة.

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بينما لا يزال برشلونة الأكثر تتويجا، ويضيف لقبا جديدا هو رقم 32، من أصل 43 مباراة نهائية خاضها في هذه المسابقة، بالكأس الأول منذ 2021، والسابع في الألفية الحالية.

هانزي فليك لا يخسر النهائيات في مسيرته.. الرقم لا يزال صامدا، و كذلك لا يخسر الكلاسيكو ولا يعرف فيه إلا الفوز، وهو الرقم الذي سيتم اختباره مجددا في 11 مايو بإياب الدوري.

في كلاسيكو الدوري الأول فاز برشلونة 4-0، وفي نهائي كأس السوبر فاز 5-2، والآن 3-2 في نهائي كأس الملك، وفي مايو.. إما انتصار رابع ينهي موسم ريال مدريد نهائيا، أو خسارة أولى تحيي آخر آمال الملكي.

المحطة التالية: الأربعاء 30 أبريل.. ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان.

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