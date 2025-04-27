للمرة الثالثة.. كريستال بالاس إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بهزيمة أستون فيلا

الأحد، 27 أبريل 2025 - 01:20

كتب : FilGoal

إسماعيلا سار - كريستال بالاس

هزم كريستال بالاس منافسه أستون فيلا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل إسماعيلا سار (2) وإبيريتشي إيزي أهداف كريستال بالاس.

وللمرة الثالثة في تاريخ كريستال بالاس يتمكن من التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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ووصل كريستال بالاس للنهائي من قبل في 1990 و2016 دون تحقيق البطولة أبدا.

وافتتح إيزي النتيجة في الدقيقة 31 من صناعة سار.

وأهدر جان فيليب ماتيتا ركلة جزاء في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة ضاعف سار النتيجة من صناعة ماتيتا في الدقيقة 58.

وقتل سار المباراة تماما في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من صناعة إيدي نكيتياه.

وينتظر كريستال بالاس الفائز من مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست لمواجهته في النهائي.

إسماعيلا سار كريستال بالاس مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي
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