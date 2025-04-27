أبطال آسيا للنخبة - النصر إلى نصف النهائي بفوز كبير على يوكوهاما

الأحد، 27 أبريل 2025 - 00:42

كتب : FilGoal

النصر

تأهل النصر السعودي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز على منافسه يوكوهاما الياباني بأربعة أهداف مقابل هدف.

وجمعتهما المباراة في دور ربع النهائي الذي يتكون من مباراة واحدة فقط.

وسجل أهداف النصر كل من جون دوران (2) وكريستيانو رونالدو وساديو ماني.

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بينما أحرز كوتا واتانابي هدف يوكوهاما الوحيد.

وافتتح دوران النتيجة في الدقيقة 27، ثم ضاعف ماني الفارق مع يوكوهاما بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 31 من صناعة أوتافيو.

وأضاف رونالدو الهدف الثالث ليصل إلى ثامن أهدافه في البطولة ويصبح ثاني الهدافين بعد جاسر أساني وأنيدرسون لوبيس وسالم الدوسري ورياض محرز الذين سجلوا 9 أهداف.

وأنهى دوران أهداف النصر في الدقيقة 49.

وقلص واتانابي الفارق في الدقيقة 53 من صناعة أنديرسون لوبيس.

وينتظر النصر الفائز من مباراة السد القطري ضد كاواساكي الياباني لمواجهته في دور نصف النهائي.

النصر يوكوهاما دوري أبطال آسيا للنخبة كريستيانو رونالدو
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