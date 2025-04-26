في الجول يكشف موقف اتحاد الكرة من تغيير موعد نهائي كأس مصر

السبت، 26 أبريل 2025 - 23:55

كتب : محمد جمال

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أعلن هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز رغبة ناديه من تعديل موعد مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر بسبب ارتباطه الإفريقي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الإتجاه الأغلب داخل اتحاد الكرة هو التمسك بموعد إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في الموعد المقرر له 20 مايو بسبب صعوبة اللعب بعد ذلك الموعد.

وفكرة إقامة نهائي الكأس يوم 5 أو 6 يونيو تم طرحها داخل اتحاد الكرة ولكن سيكون في هذا التوقيت فترة توقف دولي حتى إذا لم يكن هناك معسكر لمنتخب مصر سيكون موقف المحترفين في الفريقين صعب بعدم الانضمام لمنتخباتهم.

أخبار متعلقة:
شريف إكرامي: بيراميدز في نهائي دوري الأبطال؟ الحلم أصبح حقيقة بفضل هؤلاء ريفيرو: حزينون بعد الخسارة أمام بيراميدز.. لكن المستقبل يبدو مشرقا لأورلاندو دوري أبطال إفريقيا - موعد نهائي مباراتي بيراميدز ضد صنداونز في النهائي الناجي الوحيد من جنوب إفريقيا.. بيراميدز إلى نهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه

ويلعب بيراميدز ضد صنداونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 24 مايو المقبل في جنوب إفريقيا.

بينما تلعب مباراة الإياب يوم 1 يونيو القادم في مصر.

ومن المفترض أن يلعب بيراميدز يوم 20 مايو المقبل ضد الزمالك في نهائي كأس مصر.

الاتحاد المصري لكرة القدم بيراميدز الزمالك
نرشح لكم
لجنة الإعلام الرياضي تطالب بتفريغ الكاميرات لمعرفة المتورطين في واقعة إلقاء الزجاجات على كولر أرقام استثنائية.. كشف حساب كولر مع الأهلي بعد رحيل كولر.. الأهلي يكشف موعد الإعلان عن الجهاز الفني المؤقت رحيل كولر هاني سعيد: أرسلنا اعتراضنا على موعد نهائي الكأس.. وحقيقة خوضه في الخارج خبر في الجول – الأهلي يقرر رحيل مارسيل كولر مباراة إنبي والمحلة بدون جمهور.. وفي الجول يكشف سبب نقل الملعب مستقبل كولر وبديله وموقف محمد رمضان.. في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف مدرب الفريق
أخر الأخبار
أبطال آسيا للنخبة - النصر إلى نصف النهائي بفوز كبير على يوكوهاما 29 دقيقة | آسيا
في الجول يكشف موقف اتحاد الكرة من تغيير موعد نهائي كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
لجنة الإعلام الرياضي تطالب بتفريغ الكاميرات لمعرفة المتورطين في واقعة إلقاء الزجاجات على كولر ساعة | الدوري المصري
أرقام استثنائية.. كشف حساب كولر مع الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
عقبة كبرى - ربما لا تعرف ذلك ولكن ميسي يعاني في أمريكا 2 ساعة | أمريكا
مباشر الكلاسيكو - برشلونة (2)-(2) ريال مدريد.. إلغاء ركلة الجزاء 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد رحيل كولر.. الأهلي يكشف موعد الإعلان عن الجهاز الفني المؤقت 2 ساعة | الدوري المصري
رحيل كولر 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 2 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 3 مصدر مقرب منه لـ في الجول: زيزو جاهز لاستكمال الموسم مع الزمالك ولكن بشرط 4 أخبار سيئة.. مدرب نيس يكشف الموقف المبدئي لإصابة عبد المنعم