في الجول يكشف موقف اتحاد الكرة من تغيير موعد نهائي كأس مصر

أعلن هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز رغبة ناديه من تعديل موعد مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر بسبب ارتباطه الإفريقي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الإتجاه الأغلب داخل اتحاد الكرة هو التمسك بموعد إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في الموعد المقرر له 20 مايو بسبب صعوبة اللعب بعد ذلك الموعد.

وفكرة إقامة نهائي الكأس يوم 5 أو 6 يونيو تم طرحها داخل اتحاد الكرة ولكن سيكون في هذا التوقيت فترة توقف دولي حتى إذا لم يكن هناك معسكر لمنتخب مصر سيكون موقف المحترفين في الفريقين صعب بعدم الانضمام لمنتخباتهم.

ويلعب بيراميدز ضد صنداونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 24 مايو المقبل في جنوب إفريقيا.

بينما تلعب مباراة الإياب يوم 1 يونيو القادم في مصر.

ومن المفترض أن يلعب بيراميدز يوم 20 مايو المقبل ضد الزمالك في نهائي كأس مصر.