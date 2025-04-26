أرقام استثنائية.. كشف حساب كولر مع الأهلي

السبت، 26 أبريل 2025 - 23:08

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

أعلن النادي الأهلي رحيل مارسيل كولر المدير الفني للفريق من منصبه.

وودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي أمام صنداونز بعد التعادل معه 1-1 في مباراة الإياب التي أقيمت في استاد القاهرة.

وأدى خروج الأهلي إلى مناقشة مستقبل كولر من قبل مجلس إدارة النادي، الذي قرر رحيله من منصبه.

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وكان كولر تولى تدريب الأهلي قبل 3 مواسم خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

وتم تعيين المدرب البالغ من العمر 64 عاما قيادة الأهلي يوم 9 سبتمبر 2022.

ويقدم لكم FilGoal.com كشف حساب لكولر مع الأهلي

قاد السويسري فريق الأهلي في 159 مباراة وفاز في 106 بالإضافة إلى مباراتين بركلات الترجيح وتعادل 39 وخسر 15 لقاء بالإضافة إلى مباراتين بركلات الترجيح.

وعادل رقم أكثر انتصارات متتالية للأهلي بـ21 انتصارا متتاليا بالتساوي بما حققه في 2003 و2004 و2005.

وأكثر مدرب في تاريخ الأهلي يفوز بعدد مباريات في كأس العالم للأندية بـ4 لقاءات.

وحقق مارسيل كولر 11 لقبا مع فريق الأهلي منذ توليه المسؤولية في سبتمبر 2022 وحتى الآن.

وحصد كولر لقب الدوري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري أربع مرات على المستوى المحلي.

بينما على المستويين القاري والدولي نجح كولر في حصد دوري أبطال إفريقيا مرتين ولقب كأس القارات الثلاث مرة واحدة.

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