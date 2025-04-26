انتهى الكلاسيكو - برشلونة (3)-(2) ريال مدريد

يصطدم الكبيران برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية.

تابع من هنا

----

ق 116 جوووووووووووول جول كوندي يسجل الثالث بتسديدة قوية من خارج المنطقة

ق 110 إندريك بدلا من أنطونيو روديجير

ق 98 إريك جارسيا بدلا من بيدري

الوقت الإضافي

ق 100 بعد مراجعة الشاشة.. الحكم يقرر إلغاء الركلة

ق 95 ركلة جزاااااء.. سقوط رافينيا إثر تدخل من راؤول أسينسيو داخل المنطقة

ق 85 رونالد أراوخو وجافي بدلا من جيرارد مارتن وفرينكي دي يونج

ق 84 جووووووول فيران توريس يتلقى بينية رائعة من يامال ويراوغ كورتوا ويسجل

ق 82 لامين يامال يسدد كرة خطيرة ولكن كورتوا يتألق في التصدي

ق 64 فيرمين لوبيز بدلا من أولمو

ق 77 جوووووووول الثاني برأسية من أوريليان تشواميني

ق 70 جوووووووول كيليان مبابي يسجل التعادل من ركلة حرة مباشرة

ق 57 فينيسيوس يراوغ ويسدد ولكن التسديد ضعيفة يبعدها كوندي ثم يمسك بها تشيزني

ق 56 رافينيا يسدد ولكن بجوار المرمى

ق 55 أردا جولر ولوكا مودريتش بدلا من داني سيبايوس ولوكاس فاسكيز

ق 54 مبابي يسدد ولكن تشيزني يتصدى

ق 48 رافينيا يسدد من خارج المنطقة وكورتوا يمسك بسهولة

ق 46 نزول كيليان مبابي بدلا من رودريجو

استراحة

ق 45+2 ركلة جزاء لفينيسيوس.. ولكن التسلل يلغيها

ق 44 رأسية من فيران توريس ولكن في القائم الأيمن

ق 35 جوووول التعادل و لكن الراية.. الراية توقف احتفال بيلينجهام

ق 28 جووووووول

ق 23 فران جارسيا يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 21 رأسية من كوندي ولكن كورتوا يتصدى لركنية جديدة

ق 19 محاولة من يامال ولكن ضعيفة تمر بجوار القائم

ق 11 فران جارسيا يستعد للنزول.. ميندي يغادر

ق 9 إصابة فيرلان ميندي

ق 4 رأسية من كوندي ولكن فوق العارضة

بداية المباراة