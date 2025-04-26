انتهى الكلاسيكو - برشلونة (3)-(2) ريال مدريد
السبت، 26 أبريل 2025 - 22:49
كتب : FilGoal
يصطدم الكبيران برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية.
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ق 116 جوووووووووووول جول كوندي يسجل الثالث بتسديدة قوية من خارج المنطقة
ق 110 إندريك بدلا من أنطونيو روديجير
ق 98 إريك جارسيا بدلا من بيدري
الوقت الإضافي
ق 100 بعد مراجعة الشاشة.. الحكم يقرر إلغاء الركلة
ق 95 ركلة جزاااااء.. سقوط رافينيا إثر تدخل من راؤول أسينسيو داخل المنطقة
ق 85 رونالد أراوخو وجافي بدلا من جيرارد مارتن وفرينكي دي يونج
ق 84 جووووووول فيران توريس يتلقى بينية رائعة من يامال ويراوغ كورتوا ويسجل
ق 82 لامين يامال يسدد كرة خطيرة ولكن كورتوا يتألق في التصدي
ق 64 فيرمين لوبيز بدلا من أولمو
ق 77 جوووووووول الثاني برأسية من أوريليان تشواميني
ق 70 جوووووووول كيليان مبابي يسجل التعادل من ركلة حرة مباشرة
ق 57 فينيسيوس يراوغ ويسدد ولكن التسديد ضعيفة يبعدها كوندي ثم يمسك بها تشيزني
ق 56 رافينيا يسدد ولكن بجوار المرمى
ق 55 أردا جولر ولوكا مودريتش بدلا من داني سيبايوس ولوكاس فاسكيز
ق 54 مبابي يسدد ولكن تشيزني يتصدى
ق 48 رافينيا يسدد من خارج المنطقة وكورتوا يمسك بسهولة
ق 46 نزول كيليان مبابي بدلا من رودريجو
استراحة
ق 45+2 ركلة جزاء لفينيسيوس.. ولكن التسلل يلغيها
ق 44 رأسية من فيران توريس ولكن في القائم الأيمن
ق 35 جوووول التعادل و لكن الراية.. الراية توقف احتفال بيلينجهام
ق 28 جووووووول
ق 23 فران جارسيا يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع
ق 21 رأسية من كوندي ولكن كورتوا يتصدى لركنية جديدة
ق 19 محاولة من يامال ولكن ضعيفة تمر بجوار القائم
ق 11 فران جارسيا يستعد للنزول.. ميندي يغادر
ق 9 إصابة فيرلان ميندي
ق 4 رأسية من كوندي ولكن فوق العارضة
بداية المباراة