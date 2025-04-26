بعد رحيل كولر.. الأهلي يكشف موعد الإعلان عن الجهاز الفني المؤقت

السبت، 26 أبريل 2025 - 22:46

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

أعلن النادي الأهلي عبر قناته الرسمية عن موعد الإعلان عن الجهاز الفني المؤقت للفريق والمران القادم.

جاء ذلك في أعقاب الإعلان عن رحيل السويسري مارسيل كولر عن تدريب الفريق وكامل جهازه الفني.

وبحسب القناة، سيتم الإعلان عن الجهاز الفني المؤقت غدا الأحد.

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وسيقود الجهاز المؤقت مران الفريق في السابعة مساء الغد.

وودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي أمام صنداونز بعد التعادل معه 1-1 في مباراة الإياب التي أقيمت في استاد القاهرة.

وأدى خروج الأهلي إلى مناقشة مستقبل كولر من قبل مجلس إدارة النادي، الذي قرر رحيله من منصبه.

وكان كولر تولى تدريب الأهلي قبل 3 مواسم خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

ومع الأهلي فاز كولر بـ11 بطولة وهي الدوري المصري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرتين، والسوبر المصري 4 مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس القارات الثلاث مرة.

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