رحيل كولر
السبت، 26 أبريل 2025 - 22:44
كتب : أحمد الخولي
أعلن النادي الأهلي رحيل مارسيل كولر المدير الفني للفريق من منصبه.
وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي تقديم الشكر لمارسيل كولر على الفترة التي قضاها مع الفريق الأحمر.
وأن الأهلي الآن في مفاوضات مع كولر لإنهاء التعاقد بالتراضي وبالشكل الذي يليق بالطرفين.
وودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي أمام صنداونز بعد التعادل معه 1-1 في مباراة الإياب التي أقيمت في استاد القاهرة.
وأدى خروج الأهلي إلى مناقشة مستقبل كولر من قبل مجلس إدارة النادي، الذي قرر رحيله من منصبه.
وكان كولر تولى تدريب الأهلي قبل 3 مواسم خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.
ومع الأهلي فاز كولر بـ11 بطولة وهي الدوري المصري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرتين، والسوبر المصري 4 مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس القارات الثلاث مرة.
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