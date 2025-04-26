هاني سعيد: أرسلنا اعتراضنا على موعد نهائي الكأس.. وحقيقة خوضه في الخارج

السبت، 26 أبريل 2025 - 22:33

كتب : FilGoal

بيراميدز - مصر للمقاصة

شدد هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز أن ناديه اعترض على موعد نهائي كأس مصر ضد الزمالك.

وقال سعيد عبر دي إم سي: "أغلقنا صفحة التأهل لنهائي إفريقيا وتركيزنا على المباريات المقبلة الصعبة في الدوري وتحديدا مواجهة حرس الحدود".

وأضاف "أرسلنا اعتراضنا على موعد نهائي الكأس، جدول مبارياتنا حتى مواجهة بتروجت يوم 17 مايو لكن لا نعلم سبب خوض مواجهة الكأس بعد يومين فقط ثم السفر لجنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز يوم 24".

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وأكمل "الزمالك سيكون راحة لمدة أسبوع قبل مواجهة الكأس عكس بيراميدز الذي يخوض المباراة بعد 48 ساعة فقط".

وتابع "بالتأكيد نحتاج الدعم لأن بيراميدز يمثل مصر في إفريقيا".

وشدد "لم يصلنا شيء رسمي بخوض مواجهة نهائي كأس مصر خارج مصر يوم 19 مايو وتأجيل مواجهة بتروجت، لكن في هذا التوقيت أين سيتم لعب مواجهة بتروجت"؟

وأوضح "ننتظر رد اتحاد الكرة لأن هذا الأمر هام جدا وسيكون صعب جدا على بيراميدز".

وأردف "خوض مواجهة بتروجت يوم 6 يونيو في التوقف الدولي؟ هل وقتها سينتهي الدوري بالكامل ويتبقى تلك المواجهة فقط، لم تصلنا تلك الاقتراحات ووقتها سيكون الأمر خاص بمجلس إدارة النادي لكن لماذا لا يكون نهائي الكأس إقامته 6 يونيو".

وأنهى حديثه قائلا: "هل بيراميدز فقط من يتم فرض عليه القرارات؟ هناك نادي مصري سيخوض نهائي إفريقيا وأتمنى من المسؤولين وضع ذلك في الاعتبار".

وفي مباراة مثيرة للغاية، تمكن بيراميدز من الفوز على منافسه أورلاندو بايرتس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف في جنوب إفريقيا.

يعد بيراميدز هو الناجي الوحيد من فرق جنوب إفريقيا، إذ خسر الزمالك من ستيلينبوش في الكونفدرالية وودع البطولة.

وأيضا خرج الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على يد صنداونز الجنوب إفريقي.

وللمرة الأولى في تاريخه، يتمكن بيراميدز من التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل بيراميدز إلى نهائي بطولة الكونفدرالية في 2020 وخسر من نهضة بركان.

وتعتبر هذه الهزيمة لأورلاندو هي الأولى له خلال مشواره في البطولة الموسم الحالي.

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