ساهم للمباراة الثانية تواليا.. كوكا يسجل لـ لو هافر في تعادله مع موناكو
السبت، 26 أبريل 2025 - 22:06
كتب : FilGoal
تعادل لو هافر مع منافسه موناكو في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.
أحمد حسن كوكا
النادي : لو هافر
وشارك الدولي المصري أحمد حسن "كوكا" لمدة 66 دقيقة في المباراة قبل أن يتم استبداله.
وسجل كوكا هدف لو هافر الوحيد، بينما أحرز ميكا بيريث لصالح موناكو.
وللمباراة الثانية على التوالي يساهم كوكا مع لو هافر.
وكان كوكا قد صنع هدفا ضد باريس سان جيرمان في المباراة الماضية.
وبهذا التعادل وصل لو هافر للنقطة 28 في المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.
ويلعب صاحب المركز الـ16 مباراة فاصلة مع المركز الثالث في الدرجة الثانية لتحديد مصيره سواء بالبقاء أو الهبوط إذا أنهى الدوري في هذا المركز.
وارتفع رصيد موناكو للنقطة 55 في المركز الثاني في وصافة الجدول.
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