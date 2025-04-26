خبر في الجول – الأهلي يقرر رحيل مارسيل كولر

استقر النادي الأهلي على رحيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قرر رحيل الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا.

على أن يكون الإعلان الرسمي بعد قليل مع الكشف عن تفاصيل المرحلة المقبلة في النادي.

وودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي أمام صنداونز بعد التعادل معه 1-1 في مباراة الإياب التي أقيمت في استاد القاهرة.

وأدى خروج الأهلي إلى مناقشة مستقبل كولر من قبل مجلس إدارة النادي، الذي قرر رحيله من منصبه.

وكان كولر تولى تدريب الأهلي قبل 3 مواسم خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

ومع الأهلي فاز كولر بـ11 بطولة وهي الدوري المصري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرتين، والسوبر المصري 4 مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس القارات الثلاث مرة.