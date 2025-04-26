تشكيل برشلونة - تير شتيجن على مقاعد البدلاء.. وتوريس يقود الهجوم في الكلاسيكو

السبت، 26 أبريل 2025 - 21:58

كتب : FilGoal

فيران توريس - برشلونة

أعلن هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويتواجد فيران توريس كمهاجم في غياب روبرت ليفاندوفسكي للإصابة.

وشهدت القائمة ظهور مارك أندريه تير شتيجن على مقاعد البدلاء للمرة الأولى منذ إصابته في سبتمبر الماضي.

أخبار متعلقة:
تشكيل ريال مدريد - سيبايوس أساسي ومبابي على مقاعد البدلاء ضد برشلونة وولفرهامبتون يرقص على أحزان ليستر.. وبرايتون يعاقب وست هام بعد الخسارة من نيوكاسل.. إبسويتش ثالث الهابطين من الدوري الإنجليزي الممتاز راديو ماركا: مبابي لن يبدأ المباراة ضد برشلونة.. ولم يتعاف بالكامل

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إنييجو مارتينيز - جيرارد مارتين

خط الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري - داني أولمو

خط الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - رافينيا

البدلاء: مارك أندريه تير شتيجن - إيناكي بينيا - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - إريك جارسيا - هيكتور فورت - جافي - فيرمين لوبيز - بابلو توري - أنسو فاتي - باو فيكتور

وتنطلق المباراة في الـ 11 مساء بتوقيت القاهرة.

فيران توريس برشلونة ريال مدريد كأس ملك إسبانيا
نرشح لكم
الثالثة بالثلاثة.. ضربة كوندي تسقط ريال مدريد وتمنح برشلونة الكأس الـ 32 بيان - ريال مدريد يكشف حقيقة انسحابه من الكلاسيكو تيباس يهاجم بيريز بسبب الكلاسيكو: هذه ليست كرة قدم بل استيلاء على السلطة "القناة تحميها حرية التعبير".. ريال مدريد يصدر بيانا ضد حكام الكلاسيكو بعد بكاء الحكم.. ريال مدريد يلغي المؤتمر الصحفي قبل الكلاسيكو فالفيردي: لدينا فرصة جيدة للثأر من برشلونة في نهائي الكأس بعد هجوم ريال مدريد.. حكم نهائي كأس إسبانيا باكيا: أخبروا ابني بأني لص عودة شتيجن وغياب ليفاندوفسكي.. قائمة برشلونة أمام ريال مدريد في نهائي كأس إسبانيا
أخر الأخبار
الثالثة بالثلاثة.. ضربة كوندي تسقط ريال مدريد وتمنح برشلونة الكأس الـ 32 34 دقيقة | الدوري الإسباني
للمرة الثالثة.. كريستال بالاس إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بهزيمة أستون فيلا ساعة | الكرة الأوروبية
أبطال آسيا للنخبة - النصر إلى نصف النهائي بفوز كبير على يوكوهاما ساعة | آسيا
في الجول يكشف موقف اتحاد الكرة من تغيير موعد نهائي كأس مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
لجنة الإعلام الرياضي تطالب بتفريغ الكاميرات لمعرفة المتورطين في واقعة إلقاء الزجاجات على كولر 2 ساعة | الدوري المصري
أرقام استثنائية.. كشف حساب كولر مع الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
عقبة كبرى - ربما لا تعرف ذلك ولكن ميسي يعاني في أمريكا 3 ساعة | أمريكا
انتهى الكلاسيكو - برشلونة (3)-(2) ريال مدريد 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 2 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 3 مصدر مقرب منه لـ في الجول: زيزو جاهز لاستكمال الموسم مع الزمالك ولكن بشرط 4 أخبار سيئة.. مدرب نيس يكشف الموقف المبدئي لإصابة عبد المنعم