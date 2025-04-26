تشكيل برشلونة - تير شتيجن على مقاعد البدلاء.. وتوريس يقود الهجوم في الكلاسيكو
السبت، 26 أبريل 2025 - 21:58
كتب : FilGoal
أعلن هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا.
ويتواجد فيران توريس كمهاجم في غياب روبرت ليفاندوفسكي للإصابة.
وشهدت القائمة ظهور مارك أندريه تير شتيجن على مقاعد البدلاء للمرة الأولى منذ إصابته في سبتمبر الماضي.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني
خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إنييجو مارتينيز - جيرارد مارتين
خط الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري - داني أولمو
خط الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - رافينيا
البدلاء: مارك أندريه تير شتيجن - إيناكي بينيا - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - إريك جارسيا - هيكتور فورت - جافي - فيرمين لوبيز - بابلو توري - أنسو فاتي - باو فيكتور
وتنطلق المباراة في الـ 11 مساء بتوقيت القاهرة.
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