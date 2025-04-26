تشكيل ريال مدريد - سيبايوس أساسي ومبابي على مقاعد البدلاء ضد برشلونة

السبت، 26 أبريل 2025 - 21:16

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه برشلونة.

ويواجه ريال مدريد غريمه برشلونة الليلة في المباراة التي ستجمعهما في نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويجلس كيليان مبابي على مقاعد البدلاء بعد عودته قبل فترة قصيرة من الإصابة التي كان يعاني منها.

ويلعب داني سيبايوس بشكل أساسي بجانب فيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس

أمامهم: جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور

وتأهل ريال مدريد إلى النهائي بعد الفوز على ريال سوسيداد بنتيجة 5-4 بجمع مباراتين الذهاب والإياب.

وستتكرر مواجهة برشلونة أمام ريال مدريد بعد أسبوعين، يوم 11 مايو القادم في الجولة الـ35 من مسابقة الدوري الإسباني والتي يعني فوز برشلونة بها اقترابه من التتويج قبل جولتين من نهاية الموسم الحالي للدوري.

تيبو كورتوا ريال مدريد برشلونة كأس ملك إسبانيا
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