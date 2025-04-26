مستقبل كولر وبديله وموقف محمد رمضان.. في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف مدرب الفريق

السبت، 26 أبريل 2025 - 21:10

كتب : أحمد الخولي

مارسيل كولر

تسبب خروج الأهلي من دوري أبطال إفريقيا أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في حسم مصير مارسيل كولر المدير الفني للفريق من قبل مجلس إدارة النادي.

وودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي أمام صنداونز بعد التعادل معه 1-1 في مباراة الإياب التي أقيمت في استاد القاهرة.

وأدى خروج الأهلي إلى اقتراب مارسيل كولر مدرب الفريق من الرحيل في الأيام المقبلة، لكن هذا الأمر متعلق بعدة أمور.

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فكيف تفكر إدارة الأهلي وشركة الكرة في النادي بشأن مستقبل كولر، هذا ما يكشفه لكم FilGoal.com.

البداية كانت من محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي والذي طلب الاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه لكن محمود الخطيب رئيس النادي طلب منه تأجيل هذا الأمر في الوقت الحالي.

الأزمة الأكبر للجميع في الأهلي هي أن هناك استقرار على رحيل كولر، ولكن ما هي الخطوة التالية بعد رحيله؟ ومن سيتولى المهمة الفنية مدرب مؤقت أم مدرب دائم.

كما أن هناك نقاشات في الأهلي أن يتولى سامي قمصان تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي ولكن هذا الرأي لا يحظى بموافقة أغلبية مجلس الإدارة وشركة الكرة.

ولذلك حتى الآن لم تستقر إدارة الأهلي وشركة الكرة على القرار النهائي بشأن مدرب الفريق.

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