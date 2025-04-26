أبو قير للأسمدة لـ في الجول: لدينا 3 طلبات لاتحاد الكرة قبل مرحلة حسم الصعود للدوري

السبت، 26 أبريل 2025 - 20:20

كتب : رضا السنباطي

أبو قير للأسمدة

أوضح أحمد نبيل مدير الكرة في أبو قير للأسمدة أن ناديه لديه طلبات قبل مرحلة حسم الصعود للدوري الممتاز.

وقال نبيل لـ FilGoal.com: "لدينا 3 طلبات لاتحاد الكرة للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز".

وأضاف "أولا إقامة المباريات في نفس الموعد منعا للتلاعب بين الفرق".

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وأكمل "ثانيا إجراء كشف المنشطات على اللاعبين قبل المباريات القادمة".

وتابع "ثالثا تعيين حكام دوليين في المباريات المقبلة نظرا للأخطاء المتكررة مثل احتساب ركلات جزاء بشكل غير صحيح أو أهداف مشكوك في صحتها".

وأنهى حديثه قائلا: "نشكر اتحاد الكرة على إسناد قيادة مباراة الفريق ضد وي للحكم الدولي حمادة القلاوي الذي أدى بشكل جيد".

ويحتل أبو قير للأسمدة المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 61 نقطة.

ويتصدر وادي دجلة جدول الترتيب برصيد 67 نقطة، ثم المقاولون العرب في الوصافة بـ64 نقطة.

ويتأهل أول 3 مراكز إلى الدوري الممتاز بشكل مباشر للموسم المقبل.

أبو قير للأسمدة دوري المحترفين أحمد نبيل
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