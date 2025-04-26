خدمة في الجول - احجز تذاكر الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري المصري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي مع بتروجت خلال الجولة يوم الأربعاء 30 أبريل، بينما يلتقي الزمالك مع المصري على ملعب برج العرب يوم الخميس 1 مايو.

ويلتقي الإسماعيلي مع زد والاتحاد السكندري مع طلائع الجيش يوم الإثنين 28 أبريل.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 38 نقطة والمصري بالمركز الرابع برصيد 34 نقطة.

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