فتوح يعلق على انتقال لاعبي الزمالك إلى الأهلي.. وتوقع ترتيب الدوري

السبت، 26 أبريل 2025 - 19:36

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - الزمالك

تحدث أحمد فتوح لاعب الزمالك عن انتقال لاعبي الزمالك إلى الأهلي في الفترة الماضية.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال فتوح عبر إم بي سي مصر 1: "ممدوح عباس يساعد الزمالك ماليا دائما خاصة عندما تتأخر مستحقات اللاعبين أو الموظفين، أناديه بلقب "الريس" لأنني أحبه، لكنه لا يتدخل في إدارة الزمالك ويساعد النادي كمحب فقط، ومن يدير هو رئيس النادي حسين لبيب".

وأضاف "لجنة التخطيط في الزمالك يعاملوننا دائما بشكل جيد، ويوضحوا لنا ظروف النادي المالية عندما يحدث تعثر في دفع المستحقات".

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وأكمل "لا أعرف هل الزمالك يريد ضم محمد شريف أم لا، لكن أعتقد أننا نحتاج للتعاقد مع مهاجم، هو لاعب جيد بالتأكيد".

وتابع "حسام حسن كان يريد إشراكي في المركز قلب الدفاع، لكن كنت أريد اللعب في مركزي الطبيعي الظهير الأيسر، ولم تحدث أي مشكلة بيننا".

وواصل "علاقتي مع محمد صلاح جيدة للغاية، وطلبت منه أن يكون التجمع من أجل وجبة الإفطار ليس إلزاميا، وافق على الأمر بشرط أن ألعب بشكل جيد في المباريات وسيحل لي أي شيء خارج الملعب".

وشدد "لا أخاف من أن أجلس على دكة البدلاء بسبب قوة محمود بنتايك، لأنني أستطيع اللعب في أكثر من المركز، وأعلم أنه سيتم إشراكنا معا في بعض الأوقات".

وأكمل "جوزيه جوميز مدرب مميز وسيساعد الأهلي إذا تولى تدريبه".

وواصل "إمكانياتي أفضل من علي معلول، لكن مساهماته وأرقامه أكثر من التي حققتها".

وتابع "بيراميدز المرشح الأول للتويج ببطولة الدوري، ثم الزمالك في المركز الثاني والأهلي الثالث".

وأوضح "صدمت من انتقال إمام عاشور إلى الأهلي أكثر من زيزو، لأنه عاد إلى الزمالك من الدنمارك وتدرب معنا وأراد الانضمام لنا مرة أخرى، لكن الزمالك لم يتمكن من دفع 3 ملايين دولار لضمه ولذلك قلت له ينتقل للأهلي".

وأردف "إمام عاشور يحب "اللقطة" ولذلك يستفز جماهير الزمالك، وهذه نقطة سلبية فيه مثل كهربا أيضا".

وأنهى حديثه قائلا: "بنشرقي وإمام عاشور وزيزو قالوا من المستحيل اللعب في الأهلي؟ "كلهم كذابين" مازحا".

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