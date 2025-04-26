خطوة على حلم كين الذي لن يحضره.. بايرن يفوز على ماينز ويقترب من الدوري

السبت، 26 أبريل 2025 - 18:53

كتب : FilGoal

توماس مولر - بايرن ميونيخ ضد ماينز

حقق بايرن ميونيخ الفوز على ماينز بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب أليانز أرينا بالجولة 31 من الدوري الألماني.

الفوز رفع رصيد بايرن للنقطة 75 في صدارة جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني.

وأصبح بايرن على بعد فوز وحيد من التتويج بالدوري بشكل رسمي.

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بطولة ستكون هي الأولى في مسيرة هاري كين ولكنه لن يحضرها بالملعب كون أن اللاعب الإنجليزي حصل على الإنذار الخامس وسيغيب عن المباراة المقبلة بالدوري.

تقدم بايرن ميونيخ بالهدف الأول عن طريق ليروي ساني بعد مراوغة مدافع ماينز قبل أن يسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 27.

وبالدقيقة 40 أضاف ميكيل أوليسي الهدف الثاني بتسديدة أخرى من داخل منطقة الجزاء.

واختتم إريك داير ثلاثية بايرن في الدقيقة 84 برأسية مستغلا عرضية من أوليسي.

وسيلعب بايرن مباراته المقبلة في الدوري ضد لايبزج وفي حالة حقق الفوز أو تعثر ليفركوزن سيتوج بالدوري بشكل رسمي.

ماينز بايرن ميونيخ الدوري الألماني
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