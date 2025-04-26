كرة طائرة – الأهلي يتأهل إلى ربع نهائي إفريقيا بالفوز على النصر الليبي

السبت، 26 أبريل 2025 - 18:53

كتب : FilGoal

الأهلي كرة طائرة

حقق الأهلي للكرة الطائرة للرجال الفوز على النصر الليبي بنتيجة 3-0 في الأشواط، وذلك خلال دور الـ16 لبطولة إفريقيا للأندية المقامة في ليبيا.

وجاءت نتائج الأشواط التي فاز بها الأهلي 25-18، 25-15، 25-19.

واستطاع الأهلي تحقيق الفوز على النصر الليبي ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

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وكان الأهلي تغلب في المجموعات على كل من الفتح الرباطي المغربي ونيمو ستارز الأوغندي والحرس الجمهوري الكونغولي وكاستل الجزائري والخدمات الكيني.

وجاءت قائمة الأهلي تحت قيادة الإسباني فرناندو مونزو:

حسام يوسف - عبد الحليم عبو - مصطفى جابر - زياد أسامة - سيف عابد - محمد عسران - أحمد عزب - عبد الرحمن الحسيني - إسلام محمد - يوندر جارسيا - محمد رمضان - خالد عادل - محمد عثمان - عبد الرحمن سعودي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لبطولة إفريقيا برصيد 16 لقبا وبفارق 10 ألقاب عن الصفاقسي التونسي أقرب منافسيه.

ونجح الأهلي في تحقيق اللقب في آخر 5 مشاركات شارك بهم في البطولة بينما غاب الفريق عن نسختي 2021 و2023.

الأهلي كرة طائرة
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