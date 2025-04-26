كرة طائرة – الأهلي يتأهل إلى ربع نهائي إفريقيا بالفوز على النصر الليبي

حقق الأهلي للكرة الطائرة للرجال الفوز على النصر الليبي بنتيجة 3-0 في الأشواط، وذلك خلال دور الـ16 لبطولة إفريقيا للأندية المقامة في ليبيا.

وجاءت نتائج الأشواط التي فاز بها الأهلي 25-18، 25-15، 25-19.

واستطاع الأهلي تحقيق الفوز على النصر الليبي ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

وكان الأهلي تغلب في المجموعات على كل من الفتح الرباطي المغربي ونيمو ستارز الأوغندي والحرس الجمهوري الكونغولي وكاستل الجزائري والخدمات الكيني.

وجاءت قائمة الأهلي تحت قيادة الإسباني فرناندو مونزو:

حسام يوسف - عبد الحليم عبو - مصطفى جابر - زياد أسامة - سيف عابد - محمد عسران - أحمد عزب - عبد الرحمن الحسيني - إسلام محمد - يوندر جارسيا - محمد رمضان - خالد عادل - محمد عثمان - عبد الرحمن سعودي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لبطولة إفريقيا برصيد 16 لقبا وبفارق 10 ألقاب عن الصفاقسي التونسي أقرب منافسيه.

ونجح الأهلي في تحقيق اللقب في آخر 5 مشاركات شارك بهم في البطولة بينما غاب الفريق عن نسختي 2021 و2023.