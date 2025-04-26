فتوح: أنهيت علاقتي مع أحد زملائي في الزمالك.. وهذه حقيقة مفاوضاتي مع الأهلي

كشف أحمد فتوح لاعب الزمالك أنه لا يتعامل مطلقا مع أحد زملائه في الفريق بسبب عدم دعمه في أزمته.

أحمد فتوح النادي : الزمالك الزمالك

وقال فتوح عبر إم بي سي مصر 1: "لا توجد أزمات كثيرة في الزمالك، من الطبيعي أن نمر بفترة سيئة بعد الفوز بعدة بطولات في المواسم الماضية".

وأضاف "غير حقيقي أننا لا نلعب بشكل جيد بسبب عدم الحصول على المستحقات في موعدها، السؤال عن المستحقات يكون بعيدا عن المباريات وما نقدمه".

وأوضح "في أزمتي السابقة شقيق المتوفي كان يتلاعب بنا وطلب مبلغا كبيرا جدا للدية وهو 25 مليون جنيه، وبعدما حصلت على إخلاء سبيل خفض طلباته وحصل على 12 مليون جنيه دفعتها من مالي الخاص دون مساعدة أي شخص آخر سواء في نادي الزمالك أو رجال الأعمال، لأن الأمر خطأي أنا".

وتابع "أحد زملائي في الفريق كنت أتوقع أن يدعمني بقوة في أزمتي، لكنه لم يفعل ذلك رغم أنني ساعدته كثيرا عندما انضم للزمالك، والآن أنا لا أتعامل معه تماما ولا أعتقد أن تعود علاقتنا كما كانت سابقا".

وواصل "زيزو اختار طريقه بالانتقال إلى الأهلي، كنا قريبين للغاية في السنين الماضية، لكن العام الجاري علاقتنا ليست كما كانت، علاقتي بزيزو لن تتأثر برحيله بالتأكيد".

وكشف "الجماهير ترى أن زيزو خائن بسبب انتقاله للأهلي، لكني لا أرى ذلك ولا أستطيع أن أقول مثلهم لأن أي لاعب قد يكون في مكانه".

وأنهى حديثه قائلا: "وكيلي تحدث مع الأهلي وزد وبيراميدز لأن الزمالك لم يكن يملك المال قبل تجديد عقدي، وكنت أريد تسديد ديوني".