الدوري المصري – موعد مباراة بيراميدز ضد حرس الحدود والقناة الناقلة

السبت، 26 أبريل 2025 - 17:41

كتب : FilGoal

بيراميدز

يعود بيراميدز لاستكمال مبارياته في الدوري المصري بعدما تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل بيراميدز لنهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد تخطي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ليلعب لضد ماميلودي صنداونز في النهائي وهو الذي تأهل له على حساب الأهلي.

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ويلعب بيراميدز في الدوري ضد حرس الحدود في الجولة 20 من الدوري المصري.

موعد مباراة حرس الحدود ضد بيراميدز.

ويلعب بيراميدز ضد حرس الحدود يوم الأربعاء 30 أبريل.

وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتُلعب على استاد حرس الحدود.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحتل بيراميدز المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، بينما يأتي حرس الحدود في المركز التاسع ضمن مجموعة المنافسة على اللقب برصيد 22 نقطة.

بيراميدز حرس الحدود الدوري المصري
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