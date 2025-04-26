الدوري المصري – موعد مباراة بتروجت ضد الأهلي والقناة الناقلة

السبت، 26 أبريل 2025 - 17:31

كتب : FilGoal

مروان عطية - الأهلي ضد بتروجت

يعود الأهلي لاستكمال مشواره في الدوري المصري وذلك بعدما ودع الفريق الأحمر دوري أبطال إفريقيا.

وخرج الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

ويلعب الأهلي ضد بتروجت في الجولة 20 من الدوري المصري.

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موعد مباراة بتروجت والأهلي.

ويلتقي الأهلي مع بتروجت يوم الأربعاء المقبل 30 أبريل.

وتقام المباراة على استاد الكلية الحربية.

وتنطلق في تمام الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

بينما يحتل بتروجت المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

الأهلي بتروجت الدوري المصري
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