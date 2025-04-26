لقب تاريخي.. سيلتيك يتوج بالدوري الاسكتلندي للمرة 55 في تاريخه

السبت، 26 أبريل 2025 - 17:08

كتب : FilGoal

احتفال سيلتيك بالتتويج بالدوري الاسكتلندي

توج نادي سيلتيك بالدوري الاسكتلندي الممتاز بعد الفوز على داندي يونايتد بخمسة أهداف دون رد.

ووصل سيلتيك للقب الدوري رقم 55 في تاريخه ليعادل رينجرز كأكثر المتوجين باللقب تاريخيا.

كما أصبح رينجرز ثاني أكثر المتوجين بالدوري المحلي حول العالم خلف لينفيلد الايرلندي الشمالي والذي توج بالدوري 57 مرة.

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سجل خماسية سيلتيك في المباراة كل من نيكولاس كون وآدم إيدا بهدفين لكل منهما وريان سترين بالخطأ في مرماه.

ووصل سيلتيك للنقطة 84 في صدارة جدول الترتيب بفارق 66 نقطة عن رينجرز صاحب المركز الثاني.

وتوج سيلتيك باللقب قبل 4 جولات على النهاية.

ووصل سيلتيك إلى 120 بطولة في تاريخه ليكون ثاني أكثر المتوجين بالألقاب في كرة القدم خلف الأهلي صاحب الـ 125 لقبا.

سيلتيك الدوري الاسكتلندي
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