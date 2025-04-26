شريف إكرامي: بيراميدز في نهائي دوري الأبطال؟ الحلم أصبح حقيقة بفضل هؤلاء

السبت، 26 أبريل 2025 - 16:54

كتب : FilGoal

شريف إكرامي - رمضان صبحي - بيراميدز

أعرب شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز عن سعادته البالغة عقب تأهل فريقه لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتمكن بيراميدز من التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة أورلاندو بايرتس في دور نصف النهائي.

وكتب إكرامي عبر حسابه على منصة إكس: "فخورين بأن رحلتنا وصلت لنهائي أكبر وأهم بطولة في أفريقيا لأول مرة في التاريخ..الحلم أصبح حقيقة بفضل مجهود كل فرد في النادي".

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وأضاف "من بعد الإدارة والجهاز الفني، اللعيبة دي قدمت مجهودات كبيره و اشتغلت كتير في هدوء و صمت، واللي بيحصل في الملعب وراه شغل أكبر بكتير في الكواليس".

وأتم "التأهل ليس فقط خطوة تاريخية، ده شاهد على إن الأحلام الكبيرة تتحقق بالإصرار وبتضحيات رجالة اختارت الفريق على حساب نفسها.. مبروك لرجالة بيراميدز و لكل اللي احترمهم و صدق فيهم".

وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل دون أهداف في جنوب إفريقيا، بينما فاز بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء العودة.

وعلى الجانب الآخر، وصل صنداونز إلى نهائي البطولة بعد التعادل مع الأهلي بهدف لكل فريق في مباراة إياب نصف نهائي على استاد القاهرة.

واستفاد صنداونز من قاعدة الهدف خارج الأرض، إذ تعادل على ملعبه في جنوب إفريقيا ضد الأهلي دون أهداف.

وبهذا ضرب بيراميدز موعدا ناريا مع صنداونز في نهائي البطولة التي تلعب بنظام الذهاب والإياب.

موعد مباراة بيراميدز ضد صنداونز

تقام مباراة الذهاب يوم 24 مايو المقبل في جنوب إفريقيا.

بينما تلعب مباراة الإياب يوم 1 يونيو القادم في مصر.

ومن المفترض أن يلعب بيراميدز يوم 20 مايو المقبل ضد الزمالك في نهائي كأس مصر.

بيراميدز شريف إكرامي
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