تقرير مغربي: الحسين رحيمي يرفض التجديد للرجاء.. ويزامل شقيقه في العين الإماراتي

السبت، 26 أبريل 2025 - 16:35

كتب : FilGoal

سفيان رحيمي - الحسين رحيمي

يرفض الحسين رحيمي مهاجم الرجاء تجديد تعاقده مع فريقه المغربي ويرغب في خوض تجربة جديدة.

وينتهي تعاقد رحيمي مع الرجاء بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب موقع لو سبور 360 المغربي، فغن الحسين رحيمي رفض تجديد تعاقده مع الرجاء.

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وأوضحت التقارير ذاتها أن رحيمي أتم اتفاقه مع ناديه الجديد، وسيجاور شقيقه سفيان في هجوم العين الإماراتي بالموسم المقبل.

الحسين صاحب الـ23 عاما هو الشقيق الأصغر لسفيان رحيمي هداف العين الإماراتي.

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ويلعب سفيان رحيمي في صفوف العين منذ صيف 2021 قادما من الرجاء مقابل نحو 3 ملايين دولار.

وقاد سفيان رحيمي نادي العين للتتويج بدوري أبطال آسيا، كما شارك في حصول المغرب على برونزية أولمبياد باريس وحصد لقب هداف البطولة.

في المقابل خاض الحسين رحيمي 49 مباراة مع الرجاء وسجل 10 أهداف وصنع 3 آخرين بجميع المسابقات.

سفيان رحيمي العين الرجاء
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